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Les échanges commerciaux entre Moscou et Pékin progressent malgré les sanctions

Les échanges commerciaux entre Moscou et Pékin progressent malgré les sanctions

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Depuis 16 ans, la Chine reste le premier partenaire commercial de la Russie. En prévision de la visite de Vladimir Poutine en Chine les 19 et 20 mai, Sputnik a... 19.05.2026, Sputnik Afrique

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Depuis 16 ans, la Chine reste le premier partenaire commercial de la Russie. En prévision de la visite de Vladimir Poutine en Chine les 19 et 20 mai, Sputnik a compilé les statistiques des échanges commerciaux annuels entre les deux pays au cours des dix dernières années.Retrouvez les détails dans cette infographie.

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