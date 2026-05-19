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L'aspect économique des liens Russie-Afrique est essentiel à mettre en avant – conseiller de Poutine
L'aspect économique des liens Russie-Afrique est essentiel à mettre en avant – conseiller de Poutine
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Malgré les tensions dans le monde, la Russie et l’Afrique restent partenaires. Le sommet économique et humanitaire Russie-Afrique en est la preuve, a déclaré... 19.05.2026, Sputnik Afrique
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Malgré les tensions dans le monde, la Russie et l’Afrique restent partenaires. Le sommet économique et humanitaire Russie-Afrique en est la preuve, a déclaré Iouri Ouchakov.Les préparatifs du 3ᵉ sommet, prévu fin octobre prochain à Moscou, sont en cours. La réunion du comité d’organisation chargé de sa préparation et de sa tenue a déjà eu lieu, a-t-il précisé.
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L'aspect économique des liens Russie-Afrique est essentiel à mettre en avant – conseiller de Poutine
Malgré les tensions dans le monde, la Russie et l’Afrique restent partenaires. Le sommet économique et humanitaire Russie-Afrique en est la preuve, a déclaré Iouri Ouchakov.
"Les sommets de 2019 et 2023 ont donné une nouvelle impulsion à l'interaction russo-africaine", a-t-il souligné.
Les préparatifs du 3ᵉ sommet, prévu fin octobre prochain à Moscou, sont en cours. La réunion du comité d’organisation chargé de sa préparation et de sa tenue a déjà eu lieu, a-t-il précisé.