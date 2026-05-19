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L'Algérie ambitionne de devenir un pôle majeur de l'exportation d'électricité

L'Algérie ambitionne de devenir un pôle majeur de l'exportation d'électricité

Sputnik Afrique

Le ministre de l’Energie et des Energies renouvelables, Mourad Adjal, a souligné, lundi après-midi dans la wilaya de Biskra, que l’Algérie, ''forte de ses... 19.05.2026, Sputnik Afrique

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Le ministre a précisé, en marge de l’inauguration d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 200 mégawatts dans la commune d’El Ghrous, en présence du wali de Biskra, Lakhdar Seddas, que l’Algérie, ''devenue un pôle important dans le domaine de l’énergie sur le continent africain, est aujourd’hui en mesure d’exporter de grandes quantités d’électricité'', avant de souligner que les hautes autorités du pays '' visent à exporter, à long terme, plus de 15.000 mégawatts''. M. Adjal a ajouté que la première phase de ce projet ''lancée effectivement il y a deux ans, porte sur une production de 3.200 mégawatts'', soulignant que les centrales photovoltaïques d’El Ghrous et de Tendla (wilaya d’El Meghaïer), qui produisent 400 mégawatts, inaugurées ce lundi, ''s'inscrivent dans le cadre de cette phase qui figure au programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en matière d'énergie'. Il a également indiqué, dans ce même contexte, que l’Algérie ''s’active avec des partenaires en Afrique et en Europe pour la réalisation d’un câble sous-marin permettant d’exporter d’importantes quantités de cette énergie''. Evoquant l’importance de la réalisation de telles centrales, le ministre a affirmé qu’elles constituent ''un atout majeur dès lors qu’elles renforcent le réseau électrique national, contribuent à la production d’une énergie verte exportable, réduisent les émissions de dioxyde de carbone, limitent l’utilisation des combustibles fossiles et permettent de dégager d’importantes quantités de gaz qui seront destinées à l’exportation''.

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