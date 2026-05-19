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La Russie mènera un exercice sur l'emploi de ses forces nucléaires en cas de menace d'agression
La Russie mènera un exercice sur l'emploi de ses forces nucléaires en cas de menace d'agression
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🟠 L'exercice se déroulera du 19 au 21 mai, a précisé le ministère de la Défense.🟠 Plus de 64.000 militaires, plus de 7.800 équipements, ainsi que plus de 200... 19.05.2026, Sputnik Afrique
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🟠 L'exercice se déroulera du 19 au 21 mai, a précisé le ministère de la Défense.🟠 Plus de 64.000 militaires, plus de 7.800 équipements, ainsi que plus de 200 lanceurs de missiles y participeront.🟠 Ces exercices ont pour objectifs de renforcer la dissuasion face à l'ennemi et de tester le niveau de préparation des troupes engagées.🟠 Ils porteront sur l'entraînement conjoint et l'utilisation d'armes nucléaires situées sur le territoire de la Biélorussie.🟠 Les forces de missiles stratégiques russes, les flottes du Nord et du Pacifique, l'aviation à longue portée et les forces des districts militaires de Leningrad et du Centre sont impliqués.Sur la photo: le missile stratégique russe Sarmat qualifié du "plus puissant au monde" par le Président russe.
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La Russie mènera un exercice sur l'emploi de ses forces nucléaires en cas de menace d'agression

08:12 19.05.2026
© telegram sputnik_afriqueLe missile russe Sarmat a été développé en réaction au retrait US des traités de contrôle des armements - un expert libanais
Le missile russe Sarmat a été développé en réaction au retrait US des traités de contrôle des armements - un expert libanais - Sputnik Afrique, 1920, 19.05.2026
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🟠 L'exercice se déroulera du 19 au 21 mai, a précisé le ministère de la Défense.

🟠 Plus de 64.000 militaires, plus de 7.800 équipements, ainsi que plus de 200 lanceurs de missiles y participeront.

🟠 Ces exercices ont pour objectifs de renforcer la dissuasion face à l'ennemi et de tester le niveau de préparation des troupes engagées.

🟠 Ils porteront sur l'entraînement conjoint et l'utilisation d'armes nucléaires situées sur le territoire de la Biélorussie.

🟠 Les forces de missiles stratégiques russes, les flottes du Nord et du Pacifique, l'aviation à longue portée et les forces des districts militaires de Leningrad et du Centre sont impliqués.

Sur la photo: le missile stratégique russe Sarmat qualifié du "plus puissant au monde" par le Président russe.
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