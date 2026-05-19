La Russie mènera un exercice sur l'emploi de ses forces nucléaires en cas de menace d'agression
© telegram sputnik_afriqueLe missile russe Sarmat a été développé en réaction au retrait US des traités de contrôle des armements - un expert libanais
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🟠 L'exercice se déroulera du 19 au 21 mai, a précisé le ministère de la Défense.
🟠 Plus de 64.000 militaires, plus de 7.800 équipements, ainsi que plus de 200 lanceurs de missiles y participeront.
🟠 Ces exercices ont pour objectifs de renforcer la dissuasion face à l'ennemi et de tester le niveau de préparation des troupes engagées.
🟠 Ils porteront sur l'entraînement conjoint et l'utilisation d'armes nucléaires situées sur le territoire de la Biélorussie.
🟠 Les forces de missiles stratégiques russes, les flottes du Nord et du Pacifique, l'aviation à longue portée et les forces des districts militaires de Leningrad et du Centre sont impliqués.
Sur la photo: le missile stratégique russe Sarmat qualifié du "plus puissant au monde" par le Président russe.
🟠 Plus de 64.000 militaires, plus de 7.800 équipements, ainsi que plus de 200 lanceurs de missiles y participeront.
🟠 Ces exercices ont pour objectifs de renforcer la dissuasion face à l'ennemi et de tester le niveau de préparation des troupes engagées.
🟠 Ils porteront sur l'entraînement conjoint et l'utilisation d'armes nucléaires situées sur le territoire de la Biélorussie.
🟠 Les forces de missiles stratégiques russes, les flottes du Nord et du Pacifique, l'aviation à longue portée et les forces des districts militaires de Leningrad et du Centre sont impliqués.
Sur la photo: le missile stratégique russe Sarmat qualifié du "plus puissant au monde" par le Président russe.