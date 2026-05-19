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"La création d'une nouvelle monnaie de réserve mondiale n'est pas juste une idée, mais un fait!"

"La création d'une nouvelle monnaie de réserve mondiale n'est pas juste une idée, mais un fait!"

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Dans cet épisode de L’Afrique en Marche, Olivier Delamarche, fondateur de Triskelion Wealth Management et de PrimeViewSwiss, analyse les bouleversements du... 19.05.2026, Sputnik Afrique

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"La création d'une nouvelle monnaie de réserve mondiale n'est pas juste une idée, mais un fait !" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L’Afrique en Marche, Olivier Delamarche, fondateur de Triskelion Wealth Management et de PrimeViewSwiss, analyse les bouleversements du système monétaire international et les défis liés à la remise en cause du dollar américain.

Selon Olivier Delamarche, fondateur de Triskelion Wealth Management et de PrimeViewSwiss, "la création d'une nouvelle monnaie de réserve mondiale n'est pas juste une idée, mais un fait". Il souligne que la Chine accumule massivement de l’or depuis plusieurs années, tandis que la Russie renforce également ses réserves dans la perspective d’un système monétaire alternatif.L’expert rappelle que Moscou et Pékin ont déjà expérimenté des échanges énergétiques autour d’un "yuan convertible en or", même si ce projet n’a pas encore abouti à grande échelle.Pour Olivier Delamarche, plusieurs monnaies majeures sont aujourd’hui fragilisées. Il évoque notamment les difficultés du Japon liées à sa crise démographique, mais aussi les vulnérabilités économiques de l’Europe, confrontée selon lui à une crise énergétique majeure.Enfin, il avertit que remplacer le dollar par une autre monnaie dominante ne résoudrait pas le problème de fond : "Il va falloir innover !"🎙️ Une analyse économique et géopolitique à retrouver dans L’Afrique en Marche !► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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