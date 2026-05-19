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De la diversification des fronts dans le combat des élites globalistes contre la Russie
De la diversification des fronts dans le combat des élites globalistes contre la Russie
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Dans cette émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité internationale. Au menu: la conférence de presse de Vladimir... 19.05.2026, Sputnik Afrique
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De la diversification des fronts dans le combat des élites globalistes contre la Russie
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Dans cette émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité internationale. Au menu: la conférence de presse de Vladimir Poutine le 9 mai, la guerre cognitive officialisée en France et aux États-Unis, la cobelligérence européenne en Ukraine et l’essai réussi du missile Sarmat.
Lors de sa conférence de presse à l’occasion des cérémonies du 9 mai, le président russe a fait plusieurs déclarations importantes. Notamment, comme le souligne Karine Bechet, au sujet du conflit en cours en Ukraine contre la Russie:Entre les zones de guerre informationnelle déclarées par le ministre français des Affaires étrangères et les accords du Pentagone avec les géants du numérique, Karine Bechet souligne l’entrée des élites globalistes dans une véritable guerre cognitive:Au-delà du développement de la production militaire européenne sur le sol ukrainien, la question de la militarisation de la mer Noire par les Atlantistes peut avoir une influence directe non négligeable sur le déroulement du conflit en Ukraine:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
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De la diversification des fronts dans le combat des élites globalistes contre la Russie
Dans cette émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité internationale. Au menu: la conférence de presse de Vladimir Poutine le 9 mai, la guerre cognitive officialisée en France et aux États-Unis, la cobelligérence européenne en Ukraine et l’essai réussi du missile Sarmat.
Lors de sa conférence de presse à l’occasion des cérémonies du 9 mai, le président russe a fait plusieurs déclarations importantes. Notamment, comme le souligne Karine Bechet, au sujet du conflit en cours en Ukraine contre la Russie:
"Pour la première fois, le président russe Vladimir Poutine a réellement nommé l'ennemi. Souvent, on soulevait la question. Et finalement, pour la Russie, qui est l'ennemi? Et cette fois-ci, il a réellement nommé l'ennemi : ce sont les élites globalistes. Et il me semble que l'on ne pouvait pas dire les choses de manière plus juste. Puisque l'ennemi, ce n'est pas l'Ukraine. L'Ukraine, c'est le lieu du combat".
Entre les zones de guerre informationnelle déclarées par le ministre français des Affaires étrangères et les accords du Pentagone avec les géants du numérique, Karine Bechet souligne l’entrée des élites globalistes dans une véritable guerre cognitive:
"Ҫa va extrêmement loin. Finalement, Internet, qui était soi-disant une zone de liberté totale, devient une zone de contrôle total. Le pas est passé et on sait très bien que, quand ce pas est passé aux États-Unis, petit à petit, il l'est également en Occident en général. Donc, nous arrivons ici à une situation, où chacun va devoir faire extrêmement attention, puisqu'une véritable guerre cognitive est ouverte contre les populations. En général, l'Internet devient une véritable zone de manipulation de la conscience, de la perception du monde. Le but étant à la fois de désorienter les gens, de leur faire perdre leurs repères. Mais également de leur insuffler une vision faussée du monde, qui doit légitimer le pouvoir de ces élites en place".
Au-delà du développement de la production militaire européenne sur le sol ukrainien, la question de la militarisation de la mer Noire par les Atlantistes peut avoir une influence directe non négligeable sur le déroulement du conflit en Ukraine:
"Si réellement l'Allemagne et le Danemark arrivent à utiliser la Roumanie pour relancer la production navale, dans ce cas-là, cela change la donne et perturbe l'équilibre des forces en mer Noire. Ce qui veut dire que cela complique énormément tout ce qui concerne la sécurité de la Crimée, d'Odessa. Et derrière, puisque Odessa, c'est aussi le port de lance pour toucher la Russie en profondeur".
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