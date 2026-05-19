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De la diversification des fronts dans le combat des élites globalistes contre la Russie

De la diversification des fronts dans le combat des élites globalistes contre la Russie

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Dans cette émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité internationale. Au menu: la conférence de presse de Vladimir... 19.05.2026, Sputnik Afrique

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De la diversification des fronts dans le combat des élites globalistes contre la Russie Sputnik Afrique Dans cette émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité internationale. Au menu: la conférence de presse de Vladimir Poutine le 9 mai, la guerre cognitive officialisée en France et aux États-Unis, la cobelligérence européenne en Ukraine et l’essai réussi du missile Sarmat.

Lors de sa conférence de presse à l’occasion des cérémonies du 9 mai, le président russe a fait plusieurs déclarations importantes. Notamment, comme le souligne Karine Bechet, au sujet du conflit en cours en Ukraine contre la Russie:Entre les zones de guerre informationnelle déclarées par le ministre français des Affaires étrangères et les accords du Pentagone avec les géants du numérique, Karine Bechet souligne l’entrée des élites globalistes dans une véritable guerre cognitive:Au-delà du développement de la production militaire européenne sur le sol ukrainien, la question de la militarisation de la mer Noire par les Atlantistes peut avoir une influence directe non négligeable sur le déroulement du conflit en Ukraine:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

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