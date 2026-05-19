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"C'est à nous, Africains, de leur imposer ce que nous voulons par nos actions"

"C'est à nous, Africains, de leur imposer ce que nous voulons par nos actions"

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Le President sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré que les pays qui se sont enrichis grâce aux colonialisme doivent reconnaître leur culpabilité et réparer... 19.05.2026, Sputnik Afrique

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"C'est à nous, Africains, de leur imposer ce que nous voulons par nos actions" Sputnik Afrique Le President sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré que les pays qui se sont enrichis grâce aux colonialisme doivent reconnaître leur culpabilité et réparer les préjudices causés.

Retrouvez également dans cette émission:-Yamb Ntimba, économiste et écrivain camerounais, sur la lutte contre l'exploitation illégale d'or au Cameroun.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

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