https://fr.sputniknews.africa/20260519/cest-a-nous-africains-de-leur-imposer-ce-que-nous-voulons-par-nos-actions-1085861883.html
"C'est à nous, Africains, de leur imposer ce que nous voulons par nos actions"
"C'est à nous, Africains, de leur imposer ce que nous voulons par nos actions"
Sputnik Afrique
Le President sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré que les pays qui se sont enrichis grâce aux colonialisme doivent reconnaître leur culpabilité et réparer... 19.05.2026, Sputnik Afrique
2026-05-19T13:28+0200
2026-05-19T13:28+0200
2026-05-19T13:28+0200
zone de contact
podcasts
colonialisme
réparations
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/05/13/1085861712_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_9794b13684a9a661302ba93ef8d437d3.jpg
"C'est à nous, Africains, de leur imposer ce que nous voulons par nos actions"
Sputnik Afrique
Le President sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré que les pays qui se sont enrichis grâce aux colonialisme doivent reconnaître leur culpabilité et réparer les préjudices causés.
Retrouvez également dans cette émission:-Yamb Ntimba, économiste et écrivain camerounais, sur la lutte contre l'exploitation illégale d'or au Cameroun.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/05/13/1085861712_0:0:533:400_1920x0_80_0_0_a6d05c708230d6f7ee800e27147639cd.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
podcasts, colonialisme, réparations, аудио
podcasts, colonialisme, réparations, аудио
"C'est à nous, Africains, de leur imposer ce que nous voulons par nos actions"
Le President sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré que les pays qui se sont enrichis grâce aux colonialisme doivent reconnaître leur culpabilité et réparer les préjudices causés.Pour Sputnik Afrique, Bertin Koovi, ancien conseiller à l'image du Président de Guinée Equatoriale, a commenté les déclarations du leader sud-africain.
"C'est à nous, Africains, de leur imposer ce que nous voulons par nos actions. Mais eux, ils ne voudront jamais se desserrer de ce qu'est leur force, ce qui fait leur richesse. Si vous enlevez quatre mille et quelques objets dans les musées français, il n'y a plus de musées. C'est aussi ça, en fait. Donc, il faut qu'on trouve un moyen de les y obliger. Et ce moyen, il est économique. Ce n'est pas la guerre, ce n'est pas les armes, ce n'est pas les slogans, ce n'est pas de crier au panafricanisme, non. Mais il faut connaître l'instrument économique", a déclaré au micro de Zone de Contact Bertin Koovi.
"Personne ne va nous rendre justice pour ce que leurs grands-parents ont fait. C'est à nous d'imposer ce que nous voulons des autres en construisant une économie fondamentale pour un développement à visage humain. Il faut que l'Afrique nourrisse les Africains. C'est d'abord le premier combat à faire, le reste suivra", a-t-il ajouté.
Retrouvez également dans cette émission:
-Yamb Ntimba, économiste et écrivain camerounais, sur la lutte contre l'exploitation illégale d'or au Cameroun.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact ►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !