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1,2 million d’hectares rendus aux communautés: la RDC écrit une nouvelle page de son avenir

1,2 million d’hectares rendus aux communautés: la RDC écrit une nouvelle page de son avenir

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Le 14 mai 2026 à Kisangani, 31 nouvelles concessions forestières communautaires ont été attribuées dans la province de la Tshopo. Un événement historique qui... 19.05.2026, Sputnik Afrique

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1,2 million d’hectares rendus aux communautés: la RDC écrit une nouvelle page de son avenir Sputnik Afrique Le 14 mai 2026 à Kisangani, 31 nouvelles concessions forestières communautaires ont été attribuées dans la province de la Tshopo. Un événement historique qui porte à 45 le nombre total de ces titres et place plus de 1,2 million d’hectares sous le contrôle direct des populations locales et autochtones.

Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous revenons sur un événement majeur pour la République démocratique du Congo. À Kisangani, 31 nouvelles concessions forestières communautaires ont été attribuées dans la province de la Tshopo, portant à plus de 1,2 million d’hectares la superficie forestière désormais placée sous gestion communautaire. Mais derrière ces chiffres se dessineune transformation plus profonde: celle de populations qui retrouvent progressivement la maîtrise de leurs terres et de leurs ressources.Selon le professeur Alphonse Maindo, enseignant en sciences politiques à l’université de Kisangani, cette décision marque bien plus qu’une simple reconnaissance administrative. Grâce à des titres accordés à perpétuité, les communautés disposent désormais d’un cadre leur permettant de gérer leurs espaces selon leurs propres priorités, entre conservation, activités économiques et projets communautaires. Pour l’universitaire congolais, cette approche ouvre aussi des perspectives concrètes dans l’écotourisme, l’agroforesterie et d’autres activités locales.Pour Alphonse Maindo, cette dynamique porte une vision plus large: celle d’un modèle où les communautés ne sont plus seulement des gardiennes de la forêt, mais deviennent également les premières bénéficiaires des richesses qu’elles contribuent à préserver. Une logique qui, selon lui, pourrait aussi inspirer une autre manière de penser la gestion des ressources stratégiques en Afrique.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

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