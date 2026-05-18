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Le Togo se fixe l'objectif de restaurer 20.000 ha de forêts d’ici 2027

Le Togo se fixe l'objectif de restaurer 20.000 ha de forêts d’ici 2027

Sputnik Afrique

Les autorités togolaises ont réitéré leur engagement à restaurer quelque 20.000 ha de forêts ainsi que des milliers d’hectares de terres dégradées d’ici 2027. 18.05.2026, Sputnik Afrique

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Cette volonté a été exprimée à l’occasion de la tenue récemment dans la ville de Kpalimé (sud-ouest du Togo) d’une réunion de coordination entre les différentes parties concernées par cette initiative visant à faire face à moult défis liés à la déforestation progressive, à la dégradation des terres, et à la fragilisation des écosystèmes, lesquels exposent les populations aux risques climatiques et à l’insécurité alimentaire, rapporte la presse locale.L’objectif de restaurer 20 mille ha de forêts à l’horizon 2027 s’insère dans le cadre d’un programme lancé par l’Organisation des Nations Unies pour l’Agriculture et l’Alimentation (FAO) avec le gouvernement togolais à travers le ministère de l’Environnement, précise la même source.Et de poursuivre que ce programme s’inscrit dans le cadre de l’initiative africaine " AFR100 ", financée par le ministère allemand de la Coopération Economique (BMZ), dont l'ambition globale est de restaurer 1,4 million d'hectares de paysages dégradés au Togo d'ici 2030.Au-delà de l'enjeu environnemental, les différents exposés présentés lors de cette réunion ont démontré que la restauration des forêts constitue " un levier de développement rural durable ", combinant solutions écologiques, sociales et économiques pour les communautés locales les plus vulnérables aux effets du changement climatique.

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