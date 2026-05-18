https://fr.sputniknews.africa/20260518/le-liberia-se-dote-dun-laboratoire-de-cybersecurite-ultramoderne-1085827260.html

Le Liberia se dote d'un laboratoire de cybersécurité ultramoderne

Le Liberia se dote d'un laboratoire de cybersécurité ultramoderne

Sputnik Afrique

Le Liberia possède désormais un Laboratoire de cybersécurité et d’investigation numérique ultramoderne, un dispositif visant à renforcer les capacités de ce... 18.05.2026, Sputnik Afrique

2026-05-18T07:31+0200

2026-05-18T07:31+0200

2026-05-18T07:31+0200

liberia

cybersécurité

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103139/77/1031397734_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_0bb96e94c3da3f50007b3dfe514f762f.jpg

Cette structure est équipée d’outils de dernière génération dédiés à la criminalistique numérique, de systèmes de surveillance des menaces en temps réel, des équipements de formation, avec à la clé le renforcement des capacités avancées à apporter une réponse aux incidents, selon le ministère libérien des Postes et Télécommunications.Et la même source de faire savoir que "ce laboratoire de classe mondiale renforce considérablement la capacité du pays à enquêter sur les cybercrimes, à récupérer des preuves numériques, à analyser les menaces et à se défendre contre les risques cyber- émergents".Afin d’évaluer le degré de conformité et de performance de ce Laboratoire, une délégation de la Commission Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a visité récemment cette plateforme de pointe et ce, dans le cadre de son dispositif de suivi et d’évaluation des initiatives liées à la cybersécurité dans les Etats membres, conformément à sa stratégie en la matière.Bénéficiant de l’appui de la CEDEAO, ce le laboratoire est structuré en deux principales sections, à savoir : Une Cellule de réponse aux incidents informatiques (CERT) et une unité de criminalistique numérique dédiée aux enquêtes.

liberia

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

liberia, cybersécurité