Ilnitski: Les élites atlantistes européennes contre les peuples

"Nous, nous ne nous précipitons pas pour nous définir par rejet de quelque chose. Il me semble que le moment est venu pour nous de définir qui nous sommes, ce que nous sommes, pourquoi nous sommes. C’est de là que viendront les réponses sur l’identité de nos alliés, parce que voilà, on nous le demande, et parfois je me pose la question à moi-même: qui sont nos alliés, et pourquoi sont-ils parfois si changeants? Or, les alliés ne naissent pas de l’argent. Si quelqu’un est avec toi pour de l’argent, un autre lui en donnera davantage. Les alliés naissent d’une communauté de buts, d’une communauté de certaines valeurs, et en fin de compte, d’une communauté d’ennemis. Mais même identifier les ennemis n’est possible qu’après avoir répondu à la question: qui sommes-nous?"