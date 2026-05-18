https://fr.sputniknews.africa/20260518/enquete-us-sur-les-biolabs-cest-de-la-poudre-de-perlimpinpin-1085842215.html
Enquête US sur les biolabs: "C'est de la poudre de perlimpinpin"
Enquête US sur les biolabs: "C'est de la poudre de perlimpinpin"
Sputnik Afrique
Washington a lancé une enquête sur le financement de plus de 120 laboratoires de recherche biologique, dont une quarantaine qui opéraient en Ukraine, selon un... 18.05.2026, Sputnik Afrique
2026-05-18T16:29+0200
2026-05-18T16:29+0200
2026-05-18T16:29+0200
zone de contact
podcasts
laboratoire
états-unis
ukraine
afrique
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/05/12/1085841815_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_f8896d5eff3628af60de4e408dd150f8.jpg
Enquête US sur les biolabs: "C'est de la poudre de perlimpinpin, c'est juste une façon de rassurer l'opinion"
Sputnik Afrique
Washington a lancé une enquête sur le financement de plus de 120 laboratoires de recherche biologique, dont une quarantaine qui opéraient en Ukraine, selon un média américain. Pour Sputnik Afrique, Égountchi Behanzin, président de la Ligue de Défense Noire Africaine a réagi à ces révélations.
Retrouvez également dans cette émission:-Begoude Madonne, journaliste et panafricaniste camerounais, sur la posture française en Afrique.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
états-unis
ukraine
afrique
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/05/12/1085841815_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_7b0a214a86371028f3659a971ed8a2de.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
podcasts, laboratoire, états-unis, ukraine, afrique, аудио
podcasts, laboratoire, états-unis, ukraine, afrique, аудио
Enquête US sur les biolabs: "C'est de la poudre de perlimpinpin"
Washington a lancé une enquête sur le financement de plus de 120 laboratoires de recherche biologique, dont une quarantaine qui opéraient en Ukraine, selon un média américain. Pour Sputnik Afrique, Égountchi Behanzin, président de la Ligue de Défense Noire Africaine a réagi à ces révélations.
"Ils le savent que puisque la Russie et d'autres États dénoncent souvent, suivent aussi les manipulations, ces bio-labs à travers le monde et que sûrement ils le savaient, que peut-être qu'il y a eu encore une fuite d'agents pathogènes de virus, puisque là subitement on nous parle d'un nouveau virus comme hantavirus qui vient d'arriver, donc sûrement pour rassurer leurs partenaires où ces biolabs sont installés, alors ils font semblant de diligenter une enquête d'inspection de ces biolabs, etc.", a déclaré au micro de Zone de Contact, Égountchi Behanzin, président de la Ligue de Défense Noire Africaine.
"Mais en réalité c'est de la poudre de perlimpinpin, c'est juste une façon de rassurer l'opinion, de rassurer leurs partenaires pour dire voilà, il n'y a rien à craindre, nous sommes là, nous vérifions, nous surveillons nos bio-labs dans vos pays, sur vos territoires.", a-t-il ajouté.
Retrouvez également dans cette émission:
-Begoude Madonne, journaliste et panafricaniste camerounais, sur la posture française en Afrique.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact ►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !