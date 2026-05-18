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Enquête US sur les biolabs: "C'est de la poudre de perlimpinpin"

Enquête US sur les biolabs: "C'est de la poudre de perlimpinpin"

Sputnik Afrique

Washington a lancé une enquête sur le financement de plus de 120 laboratoires de recherche biologique, dont une quarantaine qui opéraient en Ukraine, selon un... 18.05.2026, Sputnik Afrique

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Enquête US sur les biolabs: "C'est de la poudre de perlimpinpin, c'est juste une façon de rassurer l'opinion" Sputnik Afrique Washington a lancé une enquête sur le financement de plus de 120 laboratoires de recherche biologique, dont une quarantaine qui opéraient en Ukraine, selon un média américain. Pour Sputnik Afrique, Égountchi Behanzin, président de la Ligue de Défense Noire Africaine a réagi à ces révélations.

Retrouvez également dans cette émission:-Begoude Madonne, journaliste et panafricaniste camerounais, sur la posture française en Afrique.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

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