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Des spécialistes russes aideront l'Ouganda à lutter contre l'épidémie d'Ebola
Des spécialistes russes aideront l'Ouganda à lutter contre l'épidémie d'Ebola
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Des spécialistes russes aideront l'Ouganda à lutter contre l'épidémie d'Ebola 18.05.2026, Sputnik Afrique
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Des spécialistes russes aideront l'Ouganda à lutter contre l'épidémie d'EbolaIls y mèneront une enquête épidémiologique à la demande des autorités du pays, a déclaré le Service russe de surveillance de la protection des droits des consommateurs (Rospotrebnadzor). 🧪 Par ailleurs, la partie russe transférera des tests de diagnostic d'Ebola développés et utilisés en Russie et apportera une assistance logistique au ministère ougandais de la Santé. 🚨 Hier, l'OMS a qualifié cette nouvelle flambée, qui s'était déclarée en RDC, voisine de l'Ouganda, d'urgence de santé publique de portée internationale.
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Des spécialistes russes aideront l'Ouganda à lutter contre l'épidémie d'Ebola

07:56 18.05.2026
© Photo RospotrebnadzorRospotrebnadzor a envoyé un laboratoire mobile en Ouganda
Rospotrebnadzor a envoyé un laboratoire mobile en Ouganda - Sputnik Afrique, 1920, 18.05.2026
© Photo Rospotrebnadzor
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Des spécialistes russes aideront l'Ouganda à lutter contre l'épidémie d'Ebola
Ils y mèneront une enquête épidémiologique à la demande des autorités du pays, a déclaré le Service russe de surveillance de la protection des droits des consommateurs (Rospotrebnadzor).

🧪 Par ailleurs, la partie russe transférera des tests de diagnostic d'Ebola développés et utilisés en Russie et apportera une assistance logistique au ministère ougandais de la Santé.

🚨 Hier, l'OMS a qualifié cette nouvelle flambée, qui s'était déclarée en RDC, voisine de l'Ouganda, d'urgence de santé publique de portée internationale.
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