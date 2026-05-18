Des spécialistes russes aideront l'Ouganda à lutter contre l'épidémie d'Ebola
© Photo RospotrebnadzorRospotrebnadzor a envoyé un laboratoire mobile en Ouganda
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Des spécialistes russes aideront l'Ouganda à lutter contre l'épidémie d'Ebola
Ils y mèneront une enquête épidémiologique à la demande des autorités du pays, a déclaré le Service russe de surveillance de la protection des droits des consommateurs (Rospotrebnadzor).
🧪 Par ailleurs, la partie russe transférera des tests de diagnostic d'Ebola développés et utilisés en Russie et apportera une assistance logistique au ministère ougandais de la Santé.
🚨 Hier, l'OMS a qualifié cette nouvelle flambée, qui s'était déclarée en RDC, voisine de l'Ouganda, d'urgence de santé publique de portée internationale.
🧪 Par ailleurs, la partie russe transférera des tests de diagnostic d'Ebola développés et utilisés en Russie et apportera une assistance logistique au ministère ougandais de la Santé.
🚨 Hier, l'OMS a qualifié cette nouvelle flambée, qui s'était déclarée en RDC, voisine de l'Ouganda, d'urgence de santé publique de portée internationale.