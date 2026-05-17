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L'OMS déclare l'épidémie d'Ebola en RDC et en Ouganda comme une urgence internationale

L'OMS déclare l'épidémie d'Ebola en RDC et en Ouganda comme une urgence internationale

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L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo et en Ouganda comme une urgence de santé publique de... 17.05.2026, Sputnik Afrique

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Les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) ont signalé vendredi, 15 mai, 13 cas confirmés en laboratoire en RDC, dont quatre décès. Par ailleurs, 246 cas non confirmés ont été identifiés et les autorités enquêtent sur 65 décès supplémentaires potentiellement liés à l'épidémie. Les autorités ougandaises ont décrété l'état d'alerte renforcée vendredi en raison de l'épidémie. "La maladie à virus Ebola causée par le virus Bundibugyo en République démocratique du Congo et en Ouganda constitue une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI), mais ne répond pas aux critères d'une pandémie ", a déclaré l'OMS.L'organisation précise que le nombre exact de personnes infectées et leur localisation sont actuellement inconnus. Fin janvier, l'OMS avait dépêché des experts en Ouganda pour aider les autorités à lutter contre cette nouvelle épidémie d'Ebola. En février, l'organisation a annoncé le lancement du premier essai clinique d'un vaccin contre Ebola en Ouganda. Fin avril, le ministère ougandais de la Santé a déclaré la fin de l'épidémie d'Ebola dans le pays. Une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI) est une déclaration officielle de l'OMS signalant une urgence de santé publique susceptible de présenter un risque pour la santé publique d'autres pays en raison de la propagation internationale d'une maladie et pouvant nécessiter une réponse internationale coordonnée. En vertu du Règlement sanitaire international de 2005, les pays sont juridiquement tenus de réagir rapidement à une USPPI.

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