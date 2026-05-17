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Le Nigeria vise à relancer son industrie textile, plus de 1,5 million d’emplois en vue
Le Nigeria vise à relancer son industrie textile, plus de 1,5 million d’emplois en vue
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Le Nigeria prévoit la mise en place d'un nouveau cadre stratégique pour relancer l’industrie locale du coton, du textile et de l’habillement et créer environ... 17.05.2026, Sputnik Afrique
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Ce plan de relance du secteur textile-habillement s'inscrit dans la nouvelle politique industrielle du Nigéria, visant à réduire la dépendance sur les importations et favoriser le développement du tissu productif local dans différents secteurs clés, a indiqué le ministre d’État nigérian à l’Industrie, lors d’une récente rencontre à Abuja.Cite par les médias locaux, le responsable nigérian a souligné l’importance de soutenir les acteurs locaux de l'industrie textile, rappelant que la production locale du coton a chuté à 10.000 tonnes actuellement, contre 2,5 millions de tonnes en 2001.À travers ce nouveau cadre stratégique, le Nigeria entend également atténuer la pression sur ses réserves de devises, dans la mesure où les importations de textile coûtent annuellement environ six milliards de dollars au pays le plus peuplé d'Afrique.Selon le ministre, le démarrage réussi du projet pilote d’activation de la chaîne de valeur du secteur ouvre la voie à l’extension du programme à davantage d’acteurs pour développer les capacités industrielles du pays.D’après plusieurs observateurs, les efforts des autorités nigérianes comblant la relance de plusieurs industries s’alignent sur sa stratégie de transformation économique, axé sur la relance industrielle et la promotion d’activités économiques génératrices d’une forte valeur ajoutée.
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Le Nigeria vise à relancer son industrie textile, plus de 1,5 million d’emplois en vue
Le Nigeria prévoit la mise en place d'un nouveau cadre stratégique pour relancer l’industrie locale du coton, du textile et de l’habillement et créer environ 1,5 millions emplois dans le secteur.
Ce plan de relance du secteur textile-habillement s'inscrit dans la nouvelle politique industrielle du Nigéria, visant à réduire la dépendance sur les importations et favoriser le développement du tissu productif local dans différents secteurs clés, a indiqué le ministre d’État nigérian à l’Industrie, lors d’une récente rencontre à Abuja.
Cite par les médias locaux, le responsable nigérian a souligné l’importance de soutenir les acteurs locaux de l'industrie textile, rappelant que la production locale du coton a chuté à 10.000 tonnes actuellement, contre 2,5 millions de tonnes en 2001.
À travers ce nouveau cadre stratégique, le Nigeria entend également atténuer la pression sur ses réserves de devises, dans la mesure où les importations de textile coûtent annuellement environ six milliards de dollars au pays le plus peuplé d'Afrique.
Selon le ministre, le démarrage réussi du projet pilote d’activation de la chaîne de valeur du secteur ouvre la voie à l’extension du programme à davantage d’acteurs pour développer les capacités industrielles du pays.
D’après plusieurs observateurs, les efforts des autorités nigérianes comblant la relance de plusieurs industries s’alignent sur sa stratégie de transformation économique, axé sur la relance industrielle et la promotion d’activités économiques génératrices d’une forte valeur ajoutée.