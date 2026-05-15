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"Nous voulons encourager les innovateurs à oser et ne pas avoir peur"

"Nous voulons encourager les innovateurs à oser et ne pas avoir peur"

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Dans le nouvel épisode de l'émission Pouls, Sputnik vous emmène dans un laboratoire où l'IA, la cybersécurité et l'innovation numérique sont conçues par des... 15.05.2026, Sputnik Afrique

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"Nous voulons encourager les innovateurs à oser et ne pas avoir peur" Sputnik Afrique Dans le nouvel épisode de l'émission Pouls, Sputnik vous emmène dans un laboratoire où l'IA, la cybersécurité et l'innovation numérique sont conçues par des talents africains pour répondre aux défis africains. Il s'agit de Sahal Tech Innovation Labs, une plateforme nationale d’innovation numérique spécialisée dans l'IA, la cybersécurité et les startups au Burkina Faso.

Il s'agit de Sahal Tech Innovation Labs, une plateforme nationale d’innovation numérique spécialisée dans l'IA, la cybersécurité et les startups au Burkina Faso.Aussi dans cette édition:🎙BISSYENDE Kiswendsida Réné, apprenant à Sahal Tech Innovation Labs🎙Frédéric Kaboré, cycliste burkinabèÀ écouter dès maintenant en intégralité!

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