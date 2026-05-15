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Macron et le panafricanisme: "Tu es tigre, le tigre ne proclame pas sa tigritude"
Macron et le panafricanisme: "Tu es tigre, le tigre ne proclame pas sa tigritude"
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Au forum Africa Forward Summit au Kenya, Emmanuel Macron a assuré devant les participants que les Français étaient de véritables panafricanistes, avant de... 15.05.2026, Sputnik Afrique
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Macron et le panafricanisme: "Tu es tigre, le tigre ne proclame pas sa tigritude"
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Lors du forum Africa Forward Summit au Kenya, Emmanuel Macron a assuré devant les participants que les Français étaient de véritables panafricanistes, avant de critiquer les autorités maliennes. Pour Sputnik Afrique, Nestor Podassé, coordinateur national de la Planète des Jeunes panafricanistes du Burkina Faso, a réagi aux propos du Président français.
Retrouvez également dans cette émission:-Bertrand Scholler, analyste français, sur le nouveau missile russe Sarmat.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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Macron et le panafricanisme: "Tu es tigre, le tigre ne proclame pas sa tigritude"
Au forum Africa Forward Summit au Kenya, Emmanuel Macron a assuré devant les participants que les Français étaient de véritables panafricanistes, avant de critiquer les autorités maliennes. Pour Sputnik Afrique, Nestor Podassé, coordinateur national de la Planète des Jeunes panafricanistes du Burkina Faso, a réagi aux propos du Président français.
"Macron en disant que les Français sont des vrais panafricanistes, moi cela ne doit pas m'indigner tout simplement. Parce que quand tu es tigre, le tigre ne proclame pas sa tigritude. Tu bondis sur la proie et tu la manges tout simplement. Donc si Macron dit qu'il est panafricain, c'est à lui de jouer le rôle de panafricaniste. Il n'a pas besoin de dire que lui il est panafricain. Mais s'il n'est pas panafricain, ça va se savoir dans ses actions, dans ses attitudes, dans son comportement. S'il ne l'est pas, moi je pense qu'on ne doit pas l'en vouloir. Il faut le laisser tranquillement là où il est et puis continuer notre chemin, notre bonhomme de chemin", a déclaré au micro de Zone de Contact Nestor Podassé.
"Alors aujourd'hui la France se sent humiliée et donc il regrette leur départ du Mali. C'est pourquoi il dit que nous, on a mal fait de demander leur départ. La France a fait 10 ans au Mali sans pouvoir régler un seul problème", a-t-il ajouté sur les critiques d'Emmanuel Macron envers les autorités maliennes.
Retrouvez également dans cette émission:
-Bertrand Scholler, analyste français, sur le nouveau missile russe Sarmat.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
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