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Macron et le panafricanisme: "Tu es tigre, le tigre ne proclame pas sa tigritude"

Macron et le panafricanisme: "Tu es tigre, le tigre ne proclame pas sa tigritude"

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Au forum Africa Forward Summit au Kenya, Emmanuel Macron a assuré devant les participants que les Français étaient de véritables panafricanistes, avant de... 15.05.2026, Sputnik Afrique

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Macron et le panafricanisme: "Tu es tigre, le tigre ne proclame pas sa tigritude" Sputnik Afrique Lors du forum Africa Forward Summit au Kenya, Emmanuel Macron a assuré devant les participants que les Français étaient de véritables panafricanistes, avant de critiquer les autorités maliennes. Pour Sputnik Afrique, Nestor Podassé, coordinateur national de la Planète des Jeunes panafricanistes du Burkina Faso, a réagi aux propos du Président français.

Retrouvez également dans cette émission:-Bertrand Scholler, analyste français, sur le nouveau missile russe Sarmat.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

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