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Les Seychelles coulent un patrouilleur des garde-côtes pour créer un récif artificiel
Les Seychelles coulent un patrouilleur des garde-côtes pour créer un récif artificiel
Sputnik Afrique
Le PS Topaz, de la classe Trinkat, récemment été retiré du service, a été immergé à 37 mètres de profondeur. 15.05.2026, Sputnik Afrique
2026-05-15T08:06+0200
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L'opération, menée par le remorqueur Sainte-Anne, a duré environ 2h30. Le récif ainsi créé devrait offrir un refuge aux poissons et favoriser la croissance des coraux.
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WATCH How Seychelles Sank a Ship to Save Its Ocean
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Le PS Topaz, de la classe Trinkat, récemment été retiré du service, a été immergé à 37 mètres de profondeur.
L'opération, menée par le remorqueur Sainte-Anne, a duré environ 2h30.
Le récif ainsi créé devrait offrir un refuge aux poissons et favoriser la croissance des coraux.