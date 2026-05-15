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Les Seychelles coulent un patrouilleur des garde-côtes pour créer un récif artificiel

Les Seychelles coulent un patrouilleur des garde-côtes pour créer un récif artificiel

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Le PS Topaz, de la classe Trinkat, récemment été retiré du service, a été immergé à 37 mètres de profondeur. 15.05.2026, Sputnik Afrique

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L'opération, menée par le remorqueur Sainte-Anne, a duré environ 2h30. Le récif ainsi créé devrait offrir un refuge aux poissons et favoriser la croissance des coraux.

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