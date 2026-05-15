https://fr.sputniknews.africa/20260515/les-etats-unis-pourraient-frapper-a-nouveau-les-sites-nucleaires-iraniens-previent-trump-1085750765.html
Les États-Unis pourraient frapper à nouveau les sites nucléaires iraniens, prévient Trump
Les États-Unis pourraient frapper à nouveau les sites nucléaires iraniens, prévient Trump
Sputnik Afrique
Donald Trump a déclaré à une chaine américaine qu'il se "sentirait mieux "si les Etats-Unis récupéraient l'uranium enrichi de l'Iran. 15.05.2026, Sputnik Afrique
2026-05-15T08:03+0200
2026-05-15T08:03+0200
2026-05-15T08:03+0200
donald trump
états-unis
iran
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/04/09/1084953250_1:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_40f61436326c6371ca6f2452c561bd5b.jpg
Donald Trump a déclaré à une chaine américaine qu'il se "sentirait mieux "si les Etats-Unis récupéraient l'uranium enrichi de l'Iran."Je préférerais l'avoir. Je me sentirais mieux si je l'avais", a-t-il dit. "Ce que nous pourrions faire, c'est bombarder de nouveau", a-t-il ajouté.Selon lui, les États-Unis surveillent les installations ciblées 24 heures sur 24.
états-unis
iran
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/04/09/1084953250_481:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_9654f7e03fb41d9500dce8f020baedd9.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, états-unis, iran
donald trump, états-unis, iran
Les États-Unis pourraient frapper à nouveau les sites nucléaires iraniens, prévient Trump
Donald Trump a déclaré à une chaine américaine qu'il se "sentirait mieux "si les Etats-Unis récupéraient l'uranium enrichi de l'Iran.
Donald Trump a déclaré à une chaine américaine qu'il se "sentirait mieux "si les Etats-Unis récupéraient l'uranium enrichi de l'Iran.
"Je préférerais l'avoir. Je me sentirais mieux si je l'avais", a-t-il dit. "Ce que nous pourrions faire, c'est bombarder de nouveau", a-t-il ajouté.
Selon lui, les États-Unis surveillent les installations ciblées 24 heures sur 24.