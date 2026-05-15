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Les États-Unis pourraient frapper à nouveau les sites nucléaires iraniens, prévient Trump

Les États-Unis pourraient frapper à nouveau les sites nucléaires iraniens, prévient Trump

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Donald Trump a déclaré à une chaine américaine qu'il se "sentirait mieux "si les Etats-Unis récupéraient l'uranium enrichi de l'Iran. 15.05.2026, Sputnik Afrique

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Donald Trump a déclaré à une chaine américaine qu'il se "sentirait mieux "si les Etats-Unis récupéraient l'uranium enrichi de l'Iran."Je préférerais l'avoir. Je me sentirais mieux si je l'avais", a-t-il dit. "Ce que nous pourrions faire, c'est bombarder de nouveau", a-t-il ajouté.Selon lui, les États-Unis surveillent les installations ciblées 24 heures sur 24.

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