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La Russie construira une centrale nucléaire au Rwanda, selon Rosatom

La Russie construira une centrale nucléaire au Rwanda, selon Rosatom

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Le géant nucléaire russe est "parvenu à des ententes sur la construction de réacteurs avec le Kazakhstan, le Vietnam, le Myanmar (Birmanie) et le Rwanda", a... 15.05.2026, Sputnik Afrique

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Le géant nucléaire russe est "parvenu à des ententes sur la construction de réacteurs avec le Kazakhstan, le Vietnam, le Myanmar (Birmanie) et le Rwanda", a annoncé Alexeï Likhatchev, PDG du groupe, lors du congrès de l'Union des ingénieurs mécaniciens de RussieIl construit actuellement 26 réacteurs d'une grande puissance et deux petits réacteurs:⚛️à Bangladesh, ⚛️en Turquie, ⚛️en Inde, ⚛️en Chine, ⚛️en Hongrie, ⚛️en Egypte et⚛️ en Ouzbékistan

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