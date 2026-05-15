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La Russie construira une centrale nucléaire au Rwanda, selon Rosatom
La Russie construira une centrale nucléaire au Rwanda, selon Rosatom
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Le géant nucléaire russe est "parvenu à des ententes sur la construction de réacteurs avec le Kazakhstan, le Vietnam, le Myanmar (Birmanie) et le Rwanda", a... 15.05.2026, Sputnik Afrique
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Le géant nucléaire russe est "parvenu à des ententes sur la construction de réacteurs avec le Kazakhstan, le Vietnam, le Myanmar (Birmanie) et le Rwanda", a annoncé Alexeï Likhatchev, PDG du groupe, lors du congrès de l'Union des ingénieurs mécaniciens de RussieIl construit actuellement 26 réacteurs d'une grande puissance et deux petits réacteurs:⚛️à Bangladesh, ⚛️en Turquie, ⚛️en Inde, ⚛️en Chine, ⚛️en Hongrie, ⚛️en Egypte et⚛️ en Ouzbékistan
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La Russie construira une centrale nucléaire au Rwanda, selon Rosatom

08:01 15.05.2026
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Rosatom - Sputnik Afrique, 1920, 15.05.2026
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Le géant nucléaire russe est "parvenu à des ententes sur la construction de réacteurs avec le Kazakhstan, le Vietnam, le Myanmar (Birmanie) et le Rwanda", a annoncé Alexeï Likhatchev, PDG du groupe, lors du congrès de l'Union des ingénieurs mécaniciens de Russie
Le géant nucléaire russe est "parvenu à des ententes sur la construction de réacteurs avec le Kazakhstan, le Vietnam, le Myanmar (Birmanie) et le Rwanda", a annoncé Alexeï Likhatchev, PDG du groupe, lors du congrès de l'Union des ingénieurs mécaniciens de Russie

Il construit actuellement 26 réacteurs d'une grande puissance et deux petits réacteurs:

⚛️à Bangladesh,
⚛️en Turquie,
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