https://fr.sputniknews.africa/20260515/la-russie-construira-une-centrale-nucleaire-au-rwanda-selon-rosatom-1085750667.html
La Russie construira une centrale nucléaire au Rwanda, selon Rosatom
La Russie construira une centrale nucléaire au Rwanda, selon Rosatom
Sputnik Afrique
Le géant nucléaire russe est "parvenu à des ententes sur la construction de réacteurs avec le Kazakhstan, le Vietnam, le Myanmar (Birmanie) et le Rwanda", a... 15.05.2026, Sputnik Afrique
2026-05-15T08:01+0200
2026-05-15T08:01+0200
2026-05-15T08:01+0200
rosatom
russie
rwanda
centrale nucléaire
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/05/0f/1085750503_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_65e2d7df4a677b8fe0e39a2c79b63499.jpg
Le géant nucléaire russe est "parvenu à des ententes sur la construction de réacteurs avec le Kazakhstan, le Vietnam, le Myanmar (Birmanie) et le Rwanda", a annoncé Alexeï Likhatchev, PDG du groupe, lors du congrès de l'Union des ingénieurs mécaniciens de RussieIl construit actuellement 26 réacteurs d'une grande puissance et deux petits réacteurs:⚛️à Bangladesh, ⚛️en Turquie, ⚛️en Inde, ⚛️en Chine, ⚛️en Hongrie, ⚛️en Egypte et⚛️ en Ouzbékistan
russie
rwanda
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/05/0f/1085750503_0:2:1280:962_1920x0_80_0_0_ac06b999d6e0880309093a680bc34ae9.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rosatom, russie, rwanda, centrale nucléaire
rosatom, russie, rwanda, centrale nucléaire
La Russie construira une centrale nucléaire au Rwanda, selon Rosatom
Le géant nucléaire russe est "parvenu à des ententes sur la construction de réacteurs avec le Kazakhstan, le Vietnam, le Myanmar (Birmanie) et le Rwanda", a annoncé Alexeï Likhatchev, PDG du groupe, lors du congrès de l'Union des ingénieurs mécaniciens de Russie
Le géant nucléaire russe est "parvenu à des ententes sur la construction de réacteurs avec le Kazakhstan, le Vietnam, le Myanmar (Birmanie) et le Rwanda", a annoncé Alexeï Likhatchev, PDG du groupe, lors du congrès de l'Union des ingénieurs mécaniciens de Russie
Il construit actuellement 26 réacteurs d'une grande puissance et deux petits réacteurs:
⚛️à Bangladesh,
⚛️en Turquie,
⚛️en Inde,
⚛️en Chine,
⚛️en Hongrie,
⚛️en Egypte et
⚛️ en Ouzbékistan