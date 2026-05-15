La contribution méconnue de l’Afrique à la Seconde Guerre mondiale

"Ils ont voulu aussi les droits, la libération, la décolonisation, et le slogan parmi les nationalistes algériens, c'était 'à bas le néonazisme et à bas le colonialisme'. Ils avaient lié ces deux événements, ils ont voulu, après la libération de la France, se libérer également. Mais ça n'a pas eu lieu et le général Duval a réprimé les Algériens pendant cette révolte dans ces trois endroits en Algérie. Il aurait dit, selon les historiens: 'Je vous donne dix ans de paix et faites en sorte que les deux communautés soient en accord, en paix'. Mais il s'est trompé d'une année, parce qu'en 1954, la guerre de libération algérienne a commencé. Mais comme vous l’avez remarqué, la guerre de libération a commencé en Algérie justement en 1945, le 8 mai, avec cet événement tragique".