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La contribution méconnue de l’Afrique à la Seconde Guerre mondiale
La contribution méconnue de l’Afrique à la Seconde Guerre mondiale
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Dans cette nouvelle émission de Sans détour, Evgueni Loukianov, journaliste, discute de l’impact de la Seconde Guerre mondiale sur l’Afrique. 15.05.2026, Sputnik Afrique
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La contribution méconnue de l’Afrique à la Seconde Guerre mondiale
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Dans cette nouvelle émission de Sans détour, Evgueni Loukianov, journaliste, discute de l’impact de la Seconde Guerre mondiale sur l’Afrique.
Comme le souligne Evgueni Loukianov, les corps des tirailleurs des différents pays africains ont largement participé aux deux guerres mondiales:Alors qu’en 1941, selon les données officielles, près de 69 000 prisonniers coloniaux (algériens, indochinois, antillais, africains, etc.) ont été internés dans des camps nazis, leur sort est l’objet de conflit à la Libération:Le 9 mai 1945 sera marqué en Algérie par des répressions sanglantes de la part des autorités françaises. Comme le rappelle Evgueni Loukianov:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
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La contribution méconnue de l’Afrique à la Seconde Guerre mondiale
21:01 15.05.2026 (Mis à jour: 21:02 15.05.2026)
Dans cette nouvelle émission de Sans détour, Evgueni Loukianov, journaliste, discute de l’impact de la Seconde Guerre mondiale sur l’Afrique.
Comme le souligne Evgueni Loukianov, les corps des tirailleurs des différents pays africains ont largement participé aux deux guerres mondiales:
"Les premières formations, c'était au Sénégal, ensuite des militaires du Tchad, du Mali, du Burkina Faso, du Bénin se sont joints aux armées dirigées par les officiers français. Et ensuite, c'était la Deuxième Guerre mondiale, dans laquelle ont participé des tirailleurs de presque tous les pays de l'Afrique de l'Ouest".
Alors qu’en 1941, selon les données officielles, près de 69 000 prisonniers coloniaux (algériens, indochinois, antillais, africains, etc.) ont été internés dans des camps nazis, leur sort est l’objet de conflit à la Libération:
"Ils ne pouvaient pas recevoir leur solde après la guerre, parce que, selon l'explication des autorités, ils n’étaient pas français. Vous vous êtes battus sur la terre de France, pour la libération de la France, mais vous n'êtes pas Français".
Le 9 mai 1945 sera marqué en Algérie par des répressions sanglantes de la part des autorités françaises. Comme le rappelle Evgueni Loukianov:
"Ils ont voulu aussi les droits, la libération, la décolonisation, et le slogan parmi les nationalistes algériens, c'était 'à bas le néonazisme et à bas le colonialisme'. Ils avaient lié ces deux événements, ils ont voulu, après la libération de la France, se libérer également. Mais ça n'a pas eu lieu et le général Duval a réprimé les Algériens pendant cette révolte dans ces trois endroits en Algérie. Il aurait dit, selon les historiens: 'Je vous donne dix ans de paix et faites en sorte que les deux communautés soient en accord, en paix'. Mais il s'est trompé d'une année, parce qu'en 1954, la guerre de libération algérienne a commencé. Mais comme vous l’avez remarqué, la guerre de libération a commencé en Algérie justement en 1945, le 8 mai, avec cet événement tragique".
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