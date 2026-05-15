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Africa Forward: le clin d’œil panafricaniste de Macron qui ne convainc pas l’Afrique
Africa Forward: le clin d’œil panafricaniste de Macron qui ne convainc pas l’Afrique
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Au micro de Sputnik Afrique, le vice-président de la commission sécurité et défense du Parlement malien revient sur les déclarations de Macron au Kenya et sur... 15.05.2026, Sputnik Afrique
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Africa Forward: le clin d’œil panafricaniste de Macron qui ne convainc pas l’Afrique
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Au micro de Sputnik Afrique, le vice-président de la commission sécurité et défense du Parlement malien revient sur les déclarations de Macron au Kenya et sur les tensions entre Paris et les États africains. Entre critique du franc CFA et défense d’une Afrique libre de ses choix, il analyse le recul de l’influence française sur le continent.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, le docteur Fousseynou Ouattara analyse les récentes déclarations d’Emmanuel Macron au sommet Africa Forward de Nairobi, où le président français a revendiqué une forme de "panafricanisme positif". Pour le responsable malien, ce discours intervient surtout dans un contexte de perte progressive d’influence de Paris en Afrique, notamment au Sahel, où plusieurs pays ont choisi de redéfinir leurs partenariats sécuritaires et diplomatiques.Selon lui, la jeunesse africaine d’aujourd’hui n’accepte plus d’être enfermée dans des schémas hérités du passé colonial et revendique désormais une souveraineté complète dans ses choix politiques, économiques et stratégiques.Revenant sur les accusations françaises contre Bamako après le départ des troupes françaises du Mali, il affirme également que les autorités maliennes n’ont jamais officiellement déclaré “la France dehors”, accusant plutôt Paris d’avoir transformé son retrait militaire en instrument de communication politique.Pour Fousseynou Ouattara, derrière les tensions actuelles se joue surtout une bataille plus profonde autour du contrôle des ressources, du franc CFA, du choix des partenaires internationaux et du droit des États africains à définir eux-mêmes leur avenir sans tutelle extérieure.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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Africa Forward: le clin d’œil panafricaniste de Macron qui ne convainc pas l’Afrique
Au micro de Sputnik Afrique, le vice-président de la commission sécurité et défense du Parlement malien revient sur les déclarations de Macron au Kenya et sur les tensions entre Paris et les États africains. Entre critique du franc CFA et défense d’une Afrique libre de ses choix, il analyse le recul de l’influence française sur le continent.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain,
le docteur Fousseynou Ouattara
analyse les récentes déclarations d’Emmanuel Macron au sommet Africa Forward de Nairobi, où le président français a revendiqué une forme de "panafricanisme positif".
Pour le responsable malien, ce discours intervient surtout dans un contexte de perte progressive d’influence de Paris en Afrique, notamment au Sahel, où plusieurs pays ont choisi de redéfinir leurs partenariats sécuritaires et diplomatiques.
Selon lui, la jeunesse africaine d’aujourd’hui n’accepte plus d’être enfermée dans des schémas hérités du passé colonial et revendique désormais une souveraineté
complète dans ses choix politiques, économiques et stratégiques.
Revenant sur les accusations françaises contre Bamako après le départ des troupes françaises du Mali, il affirme également que les autorités maliennes n’ont jamais officiellement déclaré “la France dehors”, accusant plutôt Paris d’avoir transformé son retrait militaire en instrument de communication politique.
Pour Fousseynou Ouattara, derrière les tensions actuelles se joue surtout une bataille plus profonde autour du contrôle des ressources, du franc CFA, du choix des partenaires internationaux et du droit des États africains à définir eux-mêmes leur avenir sans tutelle extérieure.
“Aujourd’hui, les Africains sont très bien informés, surtout la jeunesse. La France n’a plus le monopole de l’information. Les peuples africains veulent désormais que leurs partenaires respectent leur souveraineté, leurs choix stratégiques et les intérêts de leurs populations. Le panafricanisme, ce n’est pas accepter qu’on nous impose des décisions ou des partenaires. C’est justement la capacité pour l’Afrique de décider librement de son avenir, de ses alliances et du contrôle de ses ressources”, affirme le docteur Fousseynou Ouattara.
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