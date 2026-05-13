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"Tous les moyens sont bons à Trump pour renflouer son pays quitte à sacrifier ses anciens alliés"

"Tous les moyens sont bons à Trump pour renflouer son pays quitte à sacrifier ses anciens alliés"

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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Claude Janvier, journaliste français et auteur, analyse les enjeux et les conséquences de la décision de Washington... 13.05.2026, Sputnik Afrique

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"Tous les moyens sont bons à Trump pour renflouer son pays quitte à sacrifier ses anciens alliés" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Claude Janvier, journaliste français et auteur, analyse les enjeux et les conséquences de la décision de Washington d'imposer 25% de droits de douane aux produits de l'Union européenne.

Janvier explique que Trump cherche à préserver l'hégémonie du dollar et à renflouer les caisses américaines, quitte à sacrifier ses anciens alliés européens. Selon lui, les États-Unis ont beaucoup dépensé dans la guerre contre l'Iran sans résultat, et l'administration américaine utilisera tous les moyens pour se redresser financièrement.Pour Claude Janvier, l'UE s'est "tirée une balle dans le pied" en refusant gaz et pétrole russes, plus compétitifs que le gaz de schiste américain, et que les États-Unis profitent économiquement de crises comme celle en Ukraine depuis longtemps. Il avertit aussi que si la guerre en Iran se poursuit et bloque des détroits stratégiques, la situation sociale et économique en Europe, qui est déjà marquée par la pauvreté et l'inflation, risque d'empirer.Dans le même sens, l'expert rappelle que "L'UE totalise 120 millions de pauvres. Les pays de l'UE préfèrent soutenir Kiev avec son gouvernement et son président corrompus, plutôt que de juguler la pauvreté. L'inflation en France est constante. Environ 18% dans l'alimentaire. Avec les droits de douane préconisés par Trump, la situation ne va pas s'arranger. La solution pour la France est de sortir de l'UE, de l'euro et du contrôle anglo-saxon", a souligné l'expert.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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