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Réforme administrative: les autorités nigériennes augmentent le nombre de régions et départements

Réforme administrative: les autorités nigériennes augmentent le nombre de régions et départements

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L'objectif du nouveau découpage est de "renforcer la gouvernance territoriale en rapprochant l'administration des populations", a déclaré Abdoulkader Hama... 13.05.2026, Sputnik Afrique

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Le nombre de régions du Niger passe ainsi de 8 à 19, tandis que celui des départements augmente de 63 à 82.La nouvelle organisation administrative permettra notamment de "répondre aux défis sécuritaires dans les zones frontalières et excentrées", d'"assurer un développement socio-économique équilibré du territoire" et d'offrir "une meilleure prise en charge des besoins locaux", a déclaré le responsable.

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