Réforme administrative: les autorités nigériennes augmentent le nombre de régions et départements
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L'objectif du nouveau découpage est de "renforcer la gouvernance territoriale en rapprochant l'administration des populations", a déclaré Abdoulkader Hama, directeur général de l’Administration territoriale, de la décentralisation et de la déconcentration, en présentant le projet aux membres du Conseil consultatif de la Refondation.
Le nombre de régions du Niger passe ainsi de 8 à 19, tandis que celui des départements augmente de 63 à 82.
La nouvelle organisation administrative permettra notamment de "répondre aux défis sécuritaires dans les zones frontalières et excentrées", d'"assurer un développement socio-économique équilibré du territoire" et d'offrir "une meilleure prise en charge des besoins locaux", a déclaré le responsable.
La nouvelle organisation administrative permettra notamment de "répondre aux défis sécuritaires dans les zones frontalières et excentrées", d'"assurer un développement socio-économique équilibré du territoire" et d'offrir "une meilleure prise en charge des besoins locaux", a déclaré le responsable.