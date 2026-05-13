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Réforme administrative: les autorités nigériennes augmentent le nombre de régions et départements
Réforme administrative: les autorités nigériennes augmentent le nombre de régions et départements
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L'objectif du nouveau découpage est de "renforcer la gouvernance territoriale en rapprochant l'administration des populations", a déclaré Abdoulkader Hama... 13.05.2026, Sputnik Afrique
2026-05-13T16:47+0200
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Le nombre de régions du Niger passe ainsi de 8 à 19, tandis que celui des départements augmente de 63 à 82.La nouvelle organisation administrative permettra notamment de "répondre aux défis sécuritaires dans les zones frontalières et excentrées", d'"assurer un développement socio-économique équilibré du territoire" et d'offrir "une meilleure prise en charge des besoins locaux", a déclaré le responsable.
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Réforme administrative: les autorités nigériennes augmentent le nombre de régions et départements

16:47 13.05.2026
© telegram sputnik_africa / Accéder à la base multimédiaNiger's Economy Reportedly Experienced Sustained Growth of 6
Niger's Economy Reportedly Experienced Sustained Growth of 6 - Sputnik Afrique, 1920, 13.05.2026
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L'objectif du nouveau découpage est de "renforcer la gouvernance territoriale en rapprochant l'administration des populations", a déclaré Abdoulkader Hama, directeur général de l’Administration territoriale, de la décentralisation et de la déconcentration, en présentant le projet aux membres du Conseil consultatif de la Refondation.
Le nombre de régions du Niger passe ainsi de 8 à 19, tandis que celui des départements augmente de 63 à 82.

La nouvelle organisation administrative permettra notamment de "répondre aux défis sécuritaires dans les zones frontalières et excentrées", d'"assurer un développement socio-économique équilibré du territoire" et d'offrir "une meilleure prise en charge des besoins locaux", a déclaré le responsable.
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