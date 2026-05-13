Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
https://fr.sputniknews.africa/20260513/liran-controle-toujours-90-de-ses-sites-souterrains-de-missiles--media-1085704459.html
L'Iran contrôle toujours 90% de ses sites souterrains de missiles – média
L'Iran contrôle toujours 90% de ses sites souterrains de missiles – média
Sputnik Afrique
Les renseignements américains estiment que l'Iran contrôle toujours 90% de ses sites souterrains de missiles – médiaDes évaluations classifiées des services de... 13.05.2026, Sputnik Afrique
2026-05-13T16:46+0200
2026-05-13T16:46+0200
iran
missiles
états-unis
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/07/1f/1076294369_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d2d7587b8cd638e66525f090ca754b4e.jpg
Les renseignements américains estiment que l'Iran contrôle toujours 90% de ses sites souterrains de missiles – médiaDes évaluations classifiées des services de renseignement contredisent les affirmations de l'administration Trump, rapporte un média américain. Ces documents, datant du début du mois de mai, révèlent que:🔸 Sur les 33 sites de missiles situés le long du détroit d'Ormuz, 30 resteraient opérationnels.🔸 L'Iran conserverait environ 70% de ses lanceurs mobiles ainsi qu'environ 70% de son stock de missiles d'avant-guerre, balistiques et de croisière.🔸 90% des installations souterraines de stockage et de lancement de missiles restereaient "partiellement ou totalement opérationnelles".
iran
états-unis
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/07/1f/1076294369_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_12150605fc3473864c9fcc9ec1aed7fb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
iran, missiles, états-unis
iran, missiles, états-unis

L'Iran contrôle toujours 90% de ses sites souterrains de missiles – média

16:46 13.05.2026
© telegram sputnik_afrique / Accéder à la base multimédiaLes États-Unis devraient indemniser Téhéran pour les dommages causés par l'attaque américaine, estime la diplomatie iranienne
Les États-Unis devraient indemniser Téhéran pour les dommages causés par l'attaque américaine, estime la diplomatie iranienne - Sputnik Afrique, 1920, 13.05.2026
© telegram sputnik_afrique
/
Accéder à la base multimédia
S'abonner
Les renseignements américains estiment que l'Iran contrôle toujours 90% de ses sites souterrains de missiles – média

Des évaluations classifiées des services de renseignement contredisent les affirmations de l'administration Trump, rapporte un média américain. Ces documents, datant du début du mois de mai, révèlent que:

🔸 Sur les 33 sites de missiles situés le long du détroit d'Ormuz, 30 resteraient opérationnels.

🔸 L'Iran conserverait environ 70% de ses lanceurs mobiles ainsi qu'environ 70% de son stock de missiles d'avant-guerre, balistiques et de croisière.

🔸 90% des installations souterraines de stockage et de lancement de missiles restereaient "partiellement ou totalement opérationnelles".
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2026 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала