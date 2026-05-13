L'Iran contrôle toujours 90% de ses sites souterrains de missiles – média
© telegram sputnik_afrique / Accéder à la base multimédiaLes États-Unis devraient indemniser Téhéran pour les dommages causés par l'attaque américaine, estime la diplomatie iranienne
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Les renseignements américains estiment que l'Iran contrôle toujours 90% de ses sites souterrains de missiles – média
Des évaluations classifiées des services de renseignement contredisent les affirmations de l'administration Trump, rapporte un média américain. Ces documents, datant du début du mois de mai, révèlent que:
🔸 Sur les 33 sites de missiles situés le long du détroit d'Ormuz, 30 resteraient opérationnels.
🔸 L'Iran conserverait environ 70% de ses lanceurs mobiles ainsi qu'environ 70% de son stock de missiles d'avant-guerre, balistiques et de croisière.
🔸 90% des installations souterraines de stockage et de lancement de missiles restereaient "partiellement ou totalement opérationnelles".
Des évaluations classifiées des services de renseignement contredisent les affirmations de l'administration Trump, rapporte un média américain. Ces documents, datant du début du mois de mai, révèlent que:
🔸 Sur les 33 sites de missiles situés le long du détroit d'Ormuz, 30 resteraient opérationnels.
🔸 L'Iran conserverait environ 70% de ses lanceurs mobiles ainsi qu'environ 70% de son stock de missiles d'avant-guerre, balistiques et de croisière.
🔸 90% des installations souterraines de stockage et de lancement de missiles restereaient "partiellement ou totalement opérationnelles".