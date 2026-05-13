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L'Iran contrôle toujours 90% de ses sites souterrains de missiles – média

L'Iran contrôle toujours 90% de ses sites souterrains de missiles – média

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Les renseignements américains estiment que l'Iran contrôle toujours 90% de ses sites souterrains de missiles – médiaDes évaluations classifiées des services de... 13.05.2026, Sputnik Afrique

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Les renseignements américains estiment que l'Iran contrôle toujours 90% de ses sites souterrains de missiles – médiaDes évaluations classifiées des services de renseignement contredisent les affirmations de l'administration Trump, rapporte un média américain. Ces documents, datant du début du mois de mai, révèlent que:🔸 Sur les 33 sites de missiles situés le long du détroit d'Ormuz, 30 resteraient opérationnels.🔸 L'Iran conserverait environ 70% de ses lanceurs mobiles ainsi qu'environ 70% de son stock de missiles d'avant-guerre, balistiques et de croisière.🔸 90% des installations souterraines de stockage et de lancement de missiles restereaient "partiellement ou totalement opérationnelles".

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