https://fr.sputniknews.africa/20260513/le-gouvernement-francais-manque-de-respect-au-peuple-russe-et-a-la-federation-de-russie--1085704944.html
"Le gouvernement français manque de respect au peuple russe et à la Fédération de Russie"
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Sputnik Afrique
Dans le nouvel épisode de l'émission Pouls, le célèbre chanteur français Francis Lalanne a salué la prouesse du peuple soviétique pendant la Seconde Guerre... 13.05.2026, Sputnik Afrique
2026-05-13T16:48+0200
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"Le gouvernement français manque de respect au peuple russe et à la Fédération de Russie"
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Dans le nouvel épisode de l'émission Pouls, le célèbre chanteur français Francis Lalanne a salué la prouesse du peuple soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. Cela, alors qu'aujourd'hui, selon lui, "la volonté des dirigeants en France, c'est d'effacer l'histoire, de la réécrire comme ça les arrange".
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