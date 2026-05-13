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Pouls
L'émission au rythme des jeunes qui rêvent, agissent et aspirent au renouveau. Ici, on parle de leurs espoirs, de leurs combats, de leurs projets.
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"Le gouvernement français manque de respect au peuple russe et à la Fédération de Russie"
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Dans le nouvel épisode de l'émission Pouls, le célèbre chanteur français Francis Lalanne a salué la prouesse du peuple soviétique pendant la Seconde Guerre... 13.05.2026, Sputnik Afrique
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"Le gouvernement français manque de respect au peuple russe et à la Fédération de Russie"
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Dans le nouvel épisode de l'émission Pouls, le célèbre chanteur français Francis Lalanne a salué la prouesse du peuple soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. Cela, alors qu'aujourd'hui, selon lui, "la volonté des dirigeants en France, c'est d'effacer l'histoire, de la réécrire comme ça les arrange".
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"Le gouvernement français manque de respect au peuple russe et à la Fédération de Russie"

16:48 13.05.2026
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Dans le nouvel épisode de l'émission Pouls, le célèbre chanteur français Francis Lalanne a salué la prouesse du peuple soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. Cela, alors qu'aujourd'hui, selon lui, "la volonté des dirigeants en France, c'est d'effacer l'histoire, de la réécrire comme ça les arrange".
"En tant que Français, je ne peux pas accepter que le gouvernement français manque de respect au peuple qui a été, pendant la guerre, le peuple qui a versé le plus de sang pour nous libérer des nazis, qui a combattu en France dans la Résistance", a estimé au micro de Sputnik l'artiste, dont la voix a accompagné plus d'une génération.
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