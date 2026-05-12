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"L'IA peut avoir un regard qui ne va pas se laisser corrompre et un regard qui n'oublie rien"

"L'IA peut avoir un regard qui ne va pas se laisser corrompre et un regard qui n'oublie rien"

Sputnik Afrique

À Yaoundé, 200 chefs d’agences anti-corruption des pays africains du Commonwealth se sont réunis pour débattre de l'apport de l'intelligence artificielle dans... 12.05.2026, Sputnik Afrique

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"L'IA peut avoir un regard qui ne va pas se laisser corrompre et un regard qui n'oublie rien" Sputnik Afrique À Yaoundé, 200 chefs d’agences anti-corruption des pays africains du Commonwealth se sont réunis pour débattre de l'apport de l'intelligence artificielle dans la lutte contre la corruption. Pour Sputnik Afrique, Alexandre Siewe, expert en IA camerounais, a dévoilé quel pourrait être la contribution de cette technologie.

Retrouvez également dans cette émission:-Héry Djehuty, coordinateur international de l'ONG Urgences Panafricanistes, sur le procès de Kémi Séba en Afrique du Sud.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

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