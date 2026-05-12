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Le Togo met le cap sur la création d'une autorité de sécurité nucléaire

Le Togo met le cap sur la création d'une autorité de sécurité nucléaire

Sputnik Afrique

Les autorités togolaise sont à pied d’œuvrer pour la mise en place d’une autorité nationale de sûreté et de sécurité nucléaire, appelée à structurer le... 12.05.2026, Sputnik Afrique

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Ainsi, l’opérationnalisation urgente de cette institution qui sera chargée de superviser et veiller sur la prévention et la gestion des risques liés aux matières radioactives dans ce pays de l’Afrique de l’Ouest, a été au cœur des débats lors du dernier conseil des ministres tenu récemment à Lomé, rapporte la presse locale.Le choix de se doter d’une autorité nationale de sûreté et de sécurité nucléaire s’inscrit dans le cadre des efforts menés par le Togo en vue du renforcement de son cadre juridique régissant le nucléaire à des fins civiles, explique la même source.Et de rappeler que le gouvernement togolais a adopté récemment plusieurs projets de loi autorisant l’adhésion du pays à des conventions internationales relatives à la sûreté nucléaire, à la gestion des déchets radioactifs et à l’indemnisation en cas d’accident nucléaire.Ces textes, poursuit la même source, devront permettre au Togo d’accéder à des mécanismes de coopération technique et de financement internationaux.Dans la même lignée, les autorités togolaises ont affiché leur volonté d’établir une cartographie exhaustive des risques radiologiques auxquels le pays pourrait être exposé.Le Togo a, depuis 2025, multiplié ses initiatives en faveur de la promotion du secteur nucléaire civil et ce, en occupant un siège au Conseil des gouverneurs de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA), et en créant un Commissariat à l’Energie atomique, avec pour mission d’assurer la coordination des programmes liés aux usages pacifiques du nucléaire notamment, dans les domaines de la santé, de l’agriculture et de l’énergie.

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