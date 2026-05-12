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L'Algérie et l'Angola visent un partenariat stratégique global - Tebboune

L'Algérie et l'Angola visent un partenariat stratégique global - Tebboune

Sputnik Afrique

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, lundi soir, que la visite du président angolais, M. Joao Lourenço, en Algérie, a permis de... 12.05.2026, Sputnik Afrique

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Dans une déclaration conjointe à la presse avec son homologue angolais, M. Joao Lourenço, qui effectue une visite d'Etat en Algérie, le président de la République a indiqué que cette visite a permis de "passer en revue l'état de la coopération bilatérale entre les deux pays et les perspectives de son développement". "Nous avons eu des entretiens riches lors desquels nous avons réaffirmé notre volonté politique de poser les bases d'un partenariat stratégique global", a dit le président de la République. Cette visite témoigne de "relations historiques remontant à la lutte commune pour se libérer du colonialisme", une lutte "que nous avons partagée avec nos frères africains et qui a contribué à l'élan des peuples du continent pour s'affranchir de l'injustice et de la domination, sous toutes ses formes", a poursuivi le président de la République. Concernant le renforcement de la coopération bilatérale, le président de la République a souligné qu'il a été convenu d'intensifier la coopération dans les secteurs des hydrocarbures, de l'agriculture, de l'industrie pharmaceutique, de la numérisation, des énergies renouvelables, de la santé et de la formation, tout en développant les mécanismes d'échange d'experts dans tous ces domaines, que ce soit à travers la Commission mixte ou par le biais du Conseil d'affaires conjoint, dont il a coprésidé, avec son homologue angolais, la cérémonie de signature de l'accord relatif à sa création. Cet accord vise à faire du Conseil d'affaires conjoint "un espace permanent d'encouragement du partenariat entre les acteurs économiques", a expliqué le président de la République. "Outre ces résultats importants enregistrés dans le processus de coopération, j'ai réitéré à son excellence le Président Joao Lourenço la disposition de l'Algérie à soutenir les efforts de développement en Angola, notamment en matière de formation des cadres", a ajouté le président de la République.

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