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Une délégation nigérienne en visite en Algérie pour renforcer la coopération énergétique

Une délégation nigérienne en visite en Algérie pour renforcer la coopération énergétique

Sputnik Afrique

Une délégation d’experts et d’ingénieurs du ministère nigérien du Pétrole effectue, du 9 au 18 mai, une visite de travail en Algérie dans le cadre du... 11.05.2026, Sputnik Afrique

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Cette visite intervient à la suite de la signature, le 24 mars dernier à Niamey, d’un mémorandum d’entente entre les deux parties visant à développer la coopération bilatérale. La délégation nigérienne a entamé sa visite par une réunion technique au siège de l’activité Exploration et Production de Sonatrach avec le vice-président chargé de cette activité, Farid Djettou, et ses collaborateurs, en présence de représentants du ministère des Hydrocarbures et de l’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), selon la même source. La délégation a également effectué des visites au centre de gestion des données d’ALNAFT, ainsi qu’au centre de gestion des données de la division Production de l’activité Exploration et Production à Alger. Le programme de la visite comprend plusieurs déplacements techniques au niveau d’installations et d’infrastructures relevant de Sonatrach à Boumerdès, notamment le centre de traitement des données sismiques de l’Entreprise nationale de géophysique (ENAGEO), le centre de gestion des données de la division Exploration, la division Laboratoire ainsi que l’Entreprise nationale de génie civil et construction (ENGCB). Une visite à l’Institut algérien du pétrole est également prévue. La délégation se rendra aussi à Hassi Messaoud pour visiter plusieurs structures spécialisées, dont la carothèque dédiée à la conservation des échantillons de roches, ainsi que des filiales de Sonatrach, à savoir l’Entreprise nationale de forage (ENAFOR), l’Entreprise nationale des travaux aux puits (ENTP) et l’Entreprise nationale des services pétroliers (ENSP). Selon Sonatrach, cette visite s'inscrit dans le cadre les ambitions de la République du Niger visant à moderniser ses structures techniques dans le secteur des hydrocarbures. Elle a également pour objectif de tirer profit de l'expérience algérienne en matière de gestion des données pétrolières, d'infrastructures numériques et de contrôle de la qualité des hydrocarbures, ainsi que de favoriser l’échange des expertises et des meilleures pratiques techniques et organisationnelles adoptées dans le Secteur. Le groupe public a souligné que cette visite reflète "le haut niveau de coopération" entre l’Algérie et le Niger ainsi que la volonté des deux pays de renforcer leur partenariat énergétique, notamment dans les domaines de la formation, du développement des capacités techniques et de l’échange d’expériences, de manière à servir les intérêts des deux pays et à soutenir les efforts de développement durable dans la région.

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