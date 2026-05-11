"L’Occident a instrumentalisé les négociations pour réarmer Kiev", estime un expert en droit
07:56 11.05.2026 (Mis à jour: 08:47 11.05.2026)
© AP Photo / Andriy AndriyenkoDes militaires ukrainiens, en août 2024
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Vladimir Poutine a récemment révélé que le Président français Emmanuel Macron avait exhorté la Russie, en 2022, à retirer ses forces des environs de Kiev, arguant que l’Ukraine ne pouvait pas signer les accords d’Istanbul sous pression.
Ces déclarations, selon lesquelles la Russie aurait été trompée par des responsables politiques occidentaux à des fins géopolitiques, corroborent les informations suggérant que les négociations ont servi de prétexte pour gagner du temps et armer Kiev, a déclaré à Sputnik Mohamed Mahmoud Mehran, analyste égyptien en droit international.
Les accords de Minsk, conclus en 2014 et 2015, sur les modalités du cessez-le-feu en Ukraine, poursuivaient le même objectif, selon lui.
❌ Un tel comportement viole le principe de bonne foi dans les négociations, établi par la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, a souligné l’expert en commentant la conférence de presse du Président russe, tenue le 9 mai à l'occasion du 81e anniversaire de la Victoire sur l’Allemagne nazie.
👉 Et de rappeler que M. Poutine a insisté sur le fait que toute rencontre avec Zelensky devait aboutir à des accords contraignants, ce qui reflète la conviction de Moscou que Kiev utilise les négociations comme un outil médiatique, a conclu M. Mehran.
Les accords de Minsk, conclus en 2014 et 2015, sur les modalités du cessez-le-feu en Ukraine, poursuivaient le même objectif, selon lui.
❌ Un tel comportement viole le principe de bonne foi dans les négociations, établi par la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, a souligné l’expert en commentant la conférence de presse du Président russe, tenue le 9 mai à l'occasion du 81e anniversaire de la Victoire sur l’Allemagne nazie.
👉 Et de rappeler que M. Poutine a insisté sur le fait que toute rencontre avec Zelensky devait aboutir à des accords contraignants, ce qui reflète la conviction de Moscou que Kiev utilise les négociations comme un outil médiatique, a conclu M. Mehran.