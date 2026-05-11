https://fr.sputniknews.africa/20260511/loccident-a-instrumentalise-les-negociations-pour-rearmer-kiev-estime-un-expert-en-droit-1085647512.html

"L’Occident a instrumentalisé les négociations pour réarmer Kiev", estime un expert en droit

"L’Occident a instrumentalisé les négociations pour réarmer Kiev", estime un expert en droit

Sputnik Afrique

Vladimir Poutine a récemment révélé que le Président français Emmanuel Macron avait exhorté la Russie, en 2022, à retirer ses forces des environs de Kiev... 11.05.2026, Sputnik Afrique

2026-05-11T07:56+0200

2026-05-11T07:56+0200

2026-05-11T08:47+0200

russie

ukraine

occident

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0a/0d/1068661662_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7daf542ef9fd7d72b9b247804bfc164b.jpg

Ces déclarations, selon lesquelles la Russie aurait été trompée par des responsables politiques occidentaux à des fins géopolitiques, corroborent les informations suggérant que les négociations ont servi de prétexte pour gagner du temps et armer Kiev, a déclaré à Sputnik Mohamed Mahmoud Mehran, analyste égyptien en droit international.Les accords de Minsk, conclus en 2014 et 2015, sur les modalités du cessez-le-feu en Ukraine, poursuivaient le même objectif, selon lui. ❌ Un tel comportement viole le principe de bonne foi dans les négociations, établi par la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, a souligné l’expert en commentant la conférence de presse du Président russe, tenue le 9 mai à l'occasion du 81e anniversaire de la Victoire sur l’Allemagne nazie. 👉 Et de rappeler que M. Poutine a insisté sur le fait que toute rencontre avec Zelensky devait aboutir à des accords contraignants, ce qui reflète la conviction de Moscou que Kiev utilise les négociations comme un outil médiatique, a conclu M. Mehran.

russie

ukraine

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, occident