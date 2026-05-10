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L'Algérie se prépare à construire une centrale électrique au Tchad

L'Algérie se prépare à construire une centrale électrique au Tchad

Sputnik Afrique

Une délégation du groupe Sonelgaz est arrivée à N'Djamena pour préparer le lancement du projet de réalisation d'une centrale de production d'électricité d'une... 10.05.2026, Sputnik Afrique

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Ce projet intervient conformément aux orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à renforcer la coopération africaine et à promouvoir les partenariats stratégiques Sud-Sud, notamment avec le Tchad, suite à la visite officielle effectuée par le président tchadien, M. Mahamat Idriss Déby Itno, en Algérie du 22 au 24 avril dernier.La délégation algérienne, conduite par le Président-directeur général de Sonelgaz-International, M. Yazid Djellouli, a été, reçue, vendredi, par le Directeur général de la Tchadienne de l'électricité (Tchad-Elec), en présence de l'ambassadeur d'Algérie au Tchad et de responsables du ministère tchadien de l'Energie. La délégation a également été reçue officiellement, samedi, par le ministre d'Etat, ministre des Finances, du Budget, de l'Economie, du Plan et de la Coopération internationale du Tchad, M. Tahir Hamid Nguilin, et le ministre tchadien de l'Eau et de l'Energie, M. Passalé Kanabé Marcelin, ce qui "témoigne de l'importance stratégique que revêt ce projet dans le processus de renforcement de la coopération économique et énergétique entre les deux pays", souligne le communiqué. La délégation algérienne a ensuite tenu une séance de travail avec les responsables de Tchad-Elec, consacrée à l'examen des aspects techniques et réglementaires liés au projet, à la définition des priorités de la phase préparatoire et à l'examen des mécanismes de coordination sur le terrain entre les équipes de travail conjointes. Les discussions ont porté sur l'établissement d'une feuille de route commune et la constitution d'équipes de travail bilatérales afin de garantir une coordination efficace entre les différents intervenants, avant d'entamer les inspections techniques du site devant abriter cette centrale électrique de 40 MW, ajoute la même source. Durant sa visite, la délégation réalisera des études au niveau du site pour évaluer les infrastructures disponibles, analyser les conditions de raccordement au réseau électrique existant et vérifier la conformité aux normes techniques et réglementaires en vigueur, en prélude au lancement des travaux de réalisation de la centrale selon les plus hauts standards de qualité et d'efficacité. Cette démarche reflète "la volonté commune des deux pays de bâtir un partenariat énergétique durable" et "témoigne aussi de "l'engagement de Sonelgaz à accompagner ses partenaires africains, à travers une approche intégrée reposant sur le transfert d'expertise, le renforcement des capacités techniques et la fourniture de solutions pratiques répondant aux besoins du continent en matière de développement énergétique", conclut le communiqué.

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