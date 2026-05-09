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Poutine félicite les Russes à l'occasion du 81e anniversaire de la Victoire sur l'Allemagne nazie
Poutine félicite les Russes à l'occasion du 81e anniversaire de la Victoire sur l'Allemagne nazie
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La Fête de la Victoire est sacrée pour la Russie, a souligné Vladimir Poutine. 09.05.2026, Sputnik Afrique
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vladimir poutine, kremlin
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Poutine félicite les Russes à l'occasion du 81e anniversaire de la Victoire sur l'Allemagne nazie
La Fête de la Victoire est sacrée pour la Russie, a souligné Vladimir Poutine.