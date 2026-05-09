Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
https://fr.sputniknews.africa/20260509/poutine-felicite-les-russes-a-loccasion-du-81e-anniversaire-de-la-victoire-sur-lallemagne-nazie-1085608502.html
Poutine félicite les Russes à l'occasion du 81e anniversaire de la Victoire sur l'Allemagne nazie
Poutine félicite les Russes à l'occasion du 81e anniversaire de la Victoire sur l'Allemagne nazie
Sputnik Afrique
La Fête de la Victoire est sacrée pour la Russie, a souligné Vladimir Poutine. 09.05.2026, Sputnik Afrique
2026-05-09T09:23+0200
2026-05-09T09:23+0200
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/05/09/1085608339_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_b2dceba51a6f594e662e6268de45ac25.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/05/09/1085608339_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_5ce7e247ce6632c01f8a8b6d8f0c357d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vladimir poutine, kremlin
vladimir poutine, kremlin

Poutine félicite les Russes à l'occasion du 81e anniversaire de la Victoire sur l'Allemagne nazie

09:23 09.05.2026
© SputnikVladimir Poutine, le 9 mai 2026
Vladimir Poutine, le 9 mai 2026 - Sputnik Afrique, 1920, 09.05.2026
© Sputnik
S'abonner
La Fête de la Victoire est sacrée pour la Russie, a souligné Vladimir Poutine.
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2026 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала