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Victoire contre le nazisme: pourquoi le rôle des Soviétiques et des Africains dérange en Occident

Victoire contre le nazisme: pourquoi le rôle des Soviétiques et des Africains dérange en Occident

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Sur les ondes de Sputnik Afrique, Koché Adam revient sur les récits dominants de la Seconde Guerre mondiale et la place souvent marginalisée de l’Union... 08.05.2026, Sputnik Afrique

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Victoire contre le nazisme: pourquoi le rôle des Soviétiques et des Africains dérange en Occident Sputnik Afrique Sur les ondes de Sputnik Afrique, Koché Adam revient sur les récits dominants de la Seconde Guerre mondiale et la place souvent marginalisée de l’Union soviétique ainsi que des soldats africains dans la défaite du nazisme et la libération de la France.

Dans cet épisode d’Avenir Souverain, Koché Adam, expert tchadien en études régionales, sécurité et relations internationales, analyse les récits historiques qui entourent encore aujourd’hui la Seconde Guerre mondiale.Selon lui, les commémorations occidentales mettent principalement en avant les puissances alliées occidentales, tout en reléguant au second plan le rôle décisif joué par l’Union soviétique sur le front de l’Est, où l’essentiel des pertes allemandes aurait été enregistré. Mais pour l’analyste tchadien, cette relecture de l’histoire ne concerne pas uniquement Moscou. Elle touche également les milliers de soldats africains engagés dans les rangs français, notamment les tirailleurs venus du Tchad et d’autres colonies africaines, dont la contribution militaire, logistique et stratégique à la survie de la France libre reste encore largement sous-estimée dans les récits officiels.Koché Adam estime que cette invisibilisation relève d’un choix mémoriel et politique visant à préserver une lecture eurocentrée de la guerre, tout en évitant d’ouvrir le débat sur les contradictions du système colonial français. Pour lui, reconnaître pleinement le rôle des combattants africains reviendrait aussi à reconnaître que la France libre n’aurait pas pu se reconstruire sans l’appui humain, territorial et économique de ses colonies africaines.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

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