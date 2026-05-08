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TV5 Monde interdite au Burkina Faso: "le mensonge comme forme de colonisation"

TV5 Monde interdite au Burkina Faso: "le mensonge comme forme de colonisation"

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La chaîne française TV5 s'est vue interdite de diffusion au Burkina Faso pour apologie du terrorisme et désinformation suite à sa couverture des attentats... 08.05.2026, Sputnik Afrique

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TV5 Monde interdite au Burkina Faso: "le mensonge comme forme de colonisation" Sputnik Afrique La chaîne française TV5 s'est vue interdite de diffusion au Burkina Faso pour apologie du terrorisme et désinformation suite à sa couverture des attentats terroristes survenus au Mali le 25 avril dernier. Pour Sputnik Afrique, Moulaye Haidara, journaliste et communicateur malien a réagi à cette annonce.

Retrouvez également dans cette émission: -Mourtala Mamane Guimba, analyste politique burkinabé, spécialiste en diplomatie et gestion des conflits sur le même sujet; -Souleymane Coulibaly, analyste malien en géopolitique, sur la prise de responsabilité du ministère malien de la Défense par le Président malien Assimi Goita; -Dr Gaoussou Nebie, sociologue burkinabè, sur la participation de mercenaires étrangers dans les attaques terroristes qui ont frappé le Mali le 25 avril dernier. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

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