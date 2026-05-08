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Moscou a accepté l'idée de Trump de prolonger le cessez-le-feu avec Kiev jusqu'au 11 mai
Moscou a accepté l'idée de Trump de prolonger le cessez-le-feu avec Kiev jusqu'au 11 mai
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Moscou a également appuyé l'idée du Président américain de procéder à un échange de prisonniers 1.000 contre 1.000 d'ici le 11 mai, a annoncé Iouri Ouchakov... 08.05.2026, Sputnik Afrique
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Moscou a également appuyé l'idée du Président américain de procéder à un échange de prisonniers 1.000 contre 1.000 d'ici le 11 mai, a annoncé Iouri Ouchakov, conseiller du Président Poutine.📞Des ententes sur la prolongation du cessez-le-feu et l'échange de prisonniers sont intervenues lors d'entretiens téléphoniques avec l'administration présidentielle américaine.Le Kremlin a souligné l'importance de cette initiative, qui coïncide avec le 81e anniversaire de la Victoire sur le nazisme.
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Moscou a accepté l'idée de Trump de prolonger le cessez-le-feu avec Kiev jusqu'au 11 mai
20:56 08.05.2026 (Mis à jour: 21:03 08.05.2026)
Moscou a également appuyé l'idée du Président américain de procéder à un échange de prisonniers 1.000 contre 1.000 d'ici le 11 mai, a annoncé Iouri Ouchakov, conseiller du Président Poutine.
📞Des ententes sur la prolongation du cessez-le-feu et l'échange de prisonniers sont intervenues lors d'entretiens téléphoniques avec l'administration présidentielle américaine.
Le Kremlin a souligné l'importance de cette initiative, qui coïncide avec le 81e anniversaire de la Victoire sur le nazisme.