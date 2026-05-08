https://fr.sputniknews.africa/20260508/la-reconfiguration-de-larchitecture-de-securite-globale-face-a-la-crise-des-elites-globalistes-1085707840.html

La reconfiguration de l’architecture de sécurité globale face à la crise des élites globalistes

La reconfiguration de l’architecture de sécurité globale face à la crise des élites globalistes

Sputnik Afrique

Dans cette émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité internationale. Au menu, les dérives européennes de l’Arménie... 08.05.2026, Sputnik Afrique

2026-05-08T11:09+0200

2026-05-08T11:09+0200

2026-05-13T18:09+0200

sans détour

podcasts

politique

union européenne (ue)

otan

conflit ukrainien

états-unis

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/05/0d/1085707976_0:0:3064:1725_1920x0_80_0_0_5ec0a12a9f38eea0f416aba171874f85.jpg

La reconfiguration de l’architecture de sécurité globale face à la crise des élites globalistes Sputnik Afrique Dans cette émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité internationale. Au menu, les dérives européennes de l’Arménie, la réforme de l’armée en Ukraine et la réduction de la présence militaire américaine en Europe.

Comme le souligne Karine Bechet, pour les atlantistes, l’Arménie doit sortir de la zone d’influence de la Russie:Et l’implication des pays européens dans le conflit en Ukraine va au-delà des mots :Pour Karine Bechet, la volonté de réforme de l’armée ukrainienne, principalement en augmentant le salaire des combattants, se heurte à un véritable problème de fond pour les Atlantistes :Pour Karine Bechet, la question de la réduction des forces militaires américaines en Europe doit être analysée au regard des enjeux géopolitiques actuels:

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Karine Bechet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg

Karine Bechet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Karine Bechet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg

podcasts, politique, union européenne (ue), otan, conflit ukrainien, états-unis, аудио