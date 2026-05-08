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Chagov: La réécriture de l’histoire a commencé immédiatement à la fin de la Seconde Guerre mondiale

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Chagov: La réécriture de l’histoire a commencé immédiatement à la fin de la Seconde Guerre mondiale Sputnik Afrique Dans cette émission de Sans Détour, Andreï Chagov, docteur en histoire, maître de conférences à l’Académie militaire de l’État-major des forces armées de la Fédération de Russie, colonel, discute de la dimension symbolique du 9 mai en Russie et de la réécriture de l’histoire en Occident.

La Russie condamne aujourd’hui la négation du génocide du peuple soviétique, qui n’est pas reconnu par la communauté internationale, qui elle ne retient que le génocide du peuple juif. Comme l’explique Andreï Chagov:La réécriture de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale a été confiée dès la fin de la guerre par les Américains aux Allemands. Comme le précise Andreï Chagov:Ce discours était porté par le cinéma américain, qui a passé sous silence le front de l’Est:Si l’aide américaine était importante, elle fut en réalité surestimée, afin de légitimer leur position dominante. Comme le précise Andreï Chagov:Comme l’affirme Andreï Chagov, une guerre ne se gagne pas uniquement grâce au matériel, mais grâce aux hommes, à leur force morale:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

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