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"Ce que le Capitaine dit, il le fait. Ce que la Russie dit aussi, elle le fait"

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Dans le nouvel épisode de l'émission Pouls, cap sur Moscou, qui devient une nouvelle terre d'opportunités pour la jeunesse africaine. 08.05.2026, Sputnik Afrique

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"Ce que le Capitaine dit, il le fait. Ce que la Russie dit aussi, elle le fait" Sputnik Afrique Dans le nouvel épisode de l'émission Pouls, cap sur Moscou, qui devient une nouvelle terre d'opportunités pour la jeunesse africaine.

Aussi au micro de cette édition:🎙d'autres participants de la SNC au Burkina Faso,🎙les écoliers tchadiens et tunisiens participants à la 60ᵉ Olympiade internationale Mendeleev de chimie. 🎙l'étudiant togolais basé à Moscou Yanick VignonÀ écouter dès maintenant!

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