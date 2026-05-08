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"Ce que le Capitaine dit, il le fait. Ce que la Russie dit aussi, elle le fait"
"Ce que le Capitaine dit, il le fait. Ce que la Russie dit aussi, elle le fait"
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Dans le nouvel épisode de l'émission Pouls, cap sur Moscou, qui devient une nouvelle terre d'opportunités pour la jeunesse africaine. 08.05.2026, Sputnik Afrique
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Dans le nouvel épisode de l'émission Pouls, cap sur Moscou, qui devient une nouvelle terre d'opportunités pour la jeunesse africaine.
Aussi au micro de cette édition:🎙d'autres participants de la SNC au Burkina Faso,🎙les écoliers tchadiens et tunisiens participants à la 60ᵉ Olympiade internationale Mendeleev de chimie. 🎙l'étudiant togolais basé à Moscou Yanick VignonÀ écouter dès maintenant!
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Dans le nouvel épisode de l'émission Pouls, cap sur Moscou, qui devient une nouvelle terre d'opportunités pour la jeunesse africaine.
"Avoir un pays si éloigné de nous, à des milliers de kilomètres, qui vient partager sa richesse et sa diversité culturelle, c’est remarquable. Vous avez vu l’engouement au stade lors de l’ouverture. C’est un moment d’émotion", a estimé au micro de Sputnik la docteure Barro, festivalière à la Semaine nationale de la culture à Bobo-Dioulasso.
Aussi au micro de cette édition:
🎙d'autres participants de la SNC au Burkina Faso,
🎙les écoliers tchadiens et tunisiens participants à la 60ᵉ Olympiade internationale Mendeleev de chimie.
🎙l'étudiant togolais basé à Moscou Yanick Vignon
À écouter dès maintenant!