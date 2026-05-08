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Au Mali, on travaille "jusqu'à l'épuisement mais nous nous efforçons de réussir et nous y parvenons"

Au Mali, on travaille "jusqu'à l'épuisement mais nous nous efforçons de réussir et nous y parvenons"

Sputnik Afrique

Au Mali "nous travaillons jusqu'à l'épuisement, mais nous nous efforçons de réussir et nous y parvenons" 08.05.2026, Sputnik Afrique

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Au Mali "nous travaillons jusqu'à l'épuisement, mais nous nous efforçons de réussir et nous y parvenons" Sputnik Afrique Dans ce nouvel épisode de l'émission Pouls découvrez le travail intense qu'effectue l'Africa Corps au Mali face à la menace terroriste.

Il s'agit d’unités relevant du ministère russe de la Défense qui appuient les forces armées maliennes. Au micro de Sputnik Afrique, deux combattants parlent de leurs expériences ardues sur le sol désertique malien. Aussi dans cette édition:🎙un combattant de l'Africa Corps qui répond à l’indicatif de Vertical🎙le journaliste malien Mohamed Kenouvi 🎙Tatiana Dovgalenko, directrice du Département du partenariat avec l'Afrique du ministère russe des Affaires étrangères

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