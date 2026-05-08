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Au Mali, on travaille "jusqu'à l'épuisement mais nous nous efforçons de réussir et nous y parvenons"
Au Mali, on travaille "jusqu'à l'épuisement mais nous nous efforçons de réussir et nous y parvenons"
Sputnik Afrique
Au Mali "nous travaillons jusqu'à l'épuisement, mais nous nous efforçons de réussir et nous y parvenons" 08.05.2026, Sputnik Afrique
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Au Mali "nous travaillons jusqu'à l'épuisement, mais nous nous efforçons de réussir et nous y parvenons"
Sputnik Afrique
Dans ce nouvel épisode de l'émission Pouls découvrez le travail intense qu'effectue l'Africa Corps au Mali face à la menace terroriste.
Il s'agit d’unités relevant du ministère russe de la Défense qui appuient les forces armées maliennes. Au micro de Sputnik Afrique, deux combattants parlent de leurs expériences ardues sur le sol désertique malien. Aussi dans cette édition:🎙un combattant de l'Africa Corps qui répond à l’indicatif de Vertical🎙le journaliste malien Mohamed Kenouvi 🎙Tatiana Dovgalenko, directrice du Département du partenariat avec l'Afrique du ministère russe des Affaires étrangères
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Au Mali, on travaille "jusqu'à l'épuisement mais nous nous efforçons de réussir et nous y parvenons"
Au Mali "nous travaillons jusqu'à l'épuisement, mais nous nous efforçons de réussir et nous y parvenons"
Il s'agit d’unités relevant du ministère russe de la Défense qui appuient les forces armées maliennes. Au micro de Sputnik Afrique, deux combattants parlent de leurs expériences ardues sur le sol désertique malien.
"L'aide de l’Africa Corps est très recherchée, elle est même inestimable. Car lorsque les forces armées françaises étaient présentes et travaillaient, elles les utilisaient uniquement dans leur propre intérêt. Notre objectif, en revanche, est l'éradication du terrorisme", explique un combattant qui répond à l’indicatif de Métiss.
Aussi dans cette édition:
🎙un combattant de l'Africa Corps qui répond à l’indicatif de Vertical
🎙le journaliste malien Mohamed Kenouvi
🎙Tatiana Dovgalenko, directrice du Département du partenariat avec l'Afrique du ministère russe des Affaires étrangères