Olivier Burlotte: l’histoire doit être au-dessus des considérations politiques

"C'est important de ne pas les oublier. Si on les oublie, tout ça aura été fait en vain. Et surtout, ça montre un attachement très fort entre le peuple français et le peuple russe. On ne parle pas de diplomatie, etc. Ça dépasse de loin toutes les contingences politiques. C'est vraiment le respect, qui est né de cette aventure. Il y a des pilotes qui sont toujours enterrés à Moscou. Donc, au 11 novembre, on emmène nos étudiants, par exemple, du Lycée français, qui sont de toutes origines. Et ils viennent tous, comme tous les Français dans le monde entier, célébrer leurs morts et on a une tombe, par exemple, d'un pilote, Bruno de Faltan, qui est enterré à côté de son mécanicien russe. Ils sont morts ensemble".