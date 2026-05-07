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Olivier Burlotte: l’histoire doit être au-dessus des considérations politiques
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Olivier Burlotte, représentant en Russie de l’association "Espace Normandie-Niemen" et candidat aux élections consulaires, revient sur l’importance symbolique... 07.05.2026, Sputnik Afrique
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Olivier Burlotte: l’histoire doit être au-dessus des considérations politiques
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Olivier Burlotte, représentant en Russie de l’association "Espace Normandie-Niemen" et candidat aux élections consulaires, revient sur l’importance symbolique de la victoire de la Seconde Guerre mondiale et de la mémoire, qui lui est due.
Le gouvernement français veut lancer un projet de consolidation de la mémoire historique, tout en participant au processus de réécriture de l’histoire, en ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale. Comme le rappelle Olivier Burlotte:L’histoire du bataillon Normandie-Niemen fait partie de l’histoire commune à la France et à la Russie:Aujourd’hui, les leçons de l’histoire devraient être retenues. Les Français et les Soviétiques se battaient ensemble pour des raisons non politiques. Comme le souligne Olivier Burlotte, il y a une ligne en Occident qui remodèle la conscience collective:
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Olivier Burlotte: l’histoire doit être au-dessus des considérations politiques
Olivier Burlotte, représentant en Russie de l’association "Espace Normandie-Niemen" et candidat aux élections consulaires, revient sur l’importance symbolique de la victoire de la Seconde Guerre mondiale et de la mémoire, qui lui est due.
Le gouvernement français veut lancer un projet de consolidation de la mémoire historique, tout en participant au processus de réécriture de l’histoire, en ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale. Comme le rappelle Olivier Burlotte:
"L'oubli des faits est ce qui pose le plus de problèmes. On peut dire tout ce que l'on veut, on peut essayer de réécrire l'histoire, on peut essayer de dire que tous les torts sont du côté de la Russie, mais enfin il y a des faits qui sont incontournables. C'est l'Union soviétique qui a supporté le plus grand poids de la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, les Américains sont venus en Europe, c'est eux que les Français ont vus en premier lorsqu'ils ont contribué à la libération de la France, mais le conflit était mondial et si la Russie n'avait pas tenu tête à l'Allemagne, le monde ne serait pas le même".
L’histoire du bataillon Normandie-Niemen fait partie de l’histoire commune à la France et à la Russie:
"C'est important de ne pas les oublier. Si on les oublie, tout ça aura été fait en vain. Et surtout, ça montre un attachement très fort entre le peuple français et le peuple russe. On ne parle pas de diplomatie, etc. Ça dépasse de loin toutes les contingences politiques. C'est vraiment le respect, qui est né de cette aventure. Il y a des pilotes qui sont toujours enterrés à Moscou. Donc, au 11 novembre, on emmène nos étudiants, par exemple, du Lycée français, qui sont de toutes origines. Et ils viennent tous, comme tous les Français dans le monde entier, célébrer leurs morts et on a une tombe, par exemple, d'un pilote, Bruno de Faltan, qui est enterré à côté de son mécanicien russe. Ils sont morts ensemble".
Aujourd’hui, les leçons de l’histoire devraient être retenues. Les Français et les Soviétiques se battaient ensemble pour des raisons non politiques. Comme le souligne Olivier Burlotte, il y a une ligne en Occident qui remodèle la conscience collective:
"Je parlais d'Auschwitz, quand on n’invite plus la Russie pour célébrer des commémorations à la libération du camp d'Auschwitz. Comment faire pour ne pas expliquer que c'est l'armée russe, qui a libéré ce camp que les Alliés n'avaient pas détruit pendant la guerre, alors qu'on savait ce qui s'était passé. Cette histoire doit être connue".