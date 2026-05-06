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"La France n'accepte pas qu'on puisse lui refuser ce qu'elle avait l'habitude de prendre au Sahel"
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Emmanuel Macron a reçu des personnalités de la diaspora africaine fin avril à l'Élysée. Pour Sputnik Afrique, Ibrahima Namaiwa, activiste et consultant... 06.05.2026, Sputnik Afrique
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"La France n'accepte pas qu'on puisse lui refuser ce qu'elle avait l'habitude de prendre au Sahel"
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Emmanuel Macron a reçu des personnalités de la diaspora africaine fin avril à l'Élysée. Pour Sputnik Afrique, Ibrahima Namaiwa, activiste et consultant indépendant nigérien, est revenu sur les déclarations du président nigérien, qui a fustigé ce stratagème de Paris visant à reconquérir l'Afrique.
Retrouvez également dans cette émission: - Ibrahima Aboubacar Salou, juriste, analyste politique et consultant nigérien sur le même sujet.- Fidèle Goundjika, homme politique centrafricain sur l'importance des célébrations du 9 mai. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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"La France n'accepte pas qu'on puisse lui refuser ce qu'elle avait l'habitude de prendre au Sahel"

09:39 06.05.2026
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"La France n'accepte pas qu'on puisse lui refuser ce qu'elle avait l'habitude de prendre au Sahel"
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Anthony Lefebvre
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Emmanuel Macron a reçu des personnalités de la diaspora africaine fin avril à l'Élysée. Pour Sputnik Afrique, Ibrahima Namaiwa, activiste et consultant indépendant nigérien, est revenu sur les déclarations du président nigérien, qui a fustigé ce stratagème de Paris visant à reconquérir l'Afrique.

"La France ne peut pas accepter facilement qu'on puisse lui refuser ce qu'elle avait l'habitude de prendre au niveau du Sahel", a déclaré M.Namaiwa au micro de Zone de Contact.

"Face à cela, les pays membres de la Confédération de Sahel ne peuvent pas rester les bras croisés. Ils sont obligés de multiplier aussi les stratégies. Et on le voit bien, ça a permis effectivement, avec la collaboration que ces pays ont avec la Fédération de Russie aujourd'hui, cette collaboration donne beaucoup de résultats", a-t-il ajouté.

Retrouvez également dans cette émission:
- Ibrahima Aboubacar Salou, juriste, analyste politique et consultant nigérien sur le même sujet.
- Fidèle Goundjika, homme politique centrafricain sur l'importance des célébrations du 9 mai.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple PodcastsDeezerCastboxOvercastPodcast AddictPocket CastsAfripods- Spotify
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