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"La France n'accepte pas qu'on puisse lui refuser ce qu'elle avait l'habitude de prendre au Sahel"

"La France n'accepte pas qu'on puisse lui refuser ce qu'elle avait l'habitude de prendre au Sahel"

Sputnik Afrique

Emmanuel Macron a reçu des personnalités de la diaspora africaine fin avril à l'Élysée. Pour Sputnik Afrique, Ibrahima Namaiwa, activiste et consultant... 06.05.2026, Sputnik Afrique

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"La France n'accepte pas qu'on puisse lui refuser ce qu'elle avait l'habitude de prendre au Sahel" Sputnik Afrique Emmanuel Macron a reçu des personnalités de la diaspora africaine fin avril à l'Élysée. Pour Sputnik Afrique, Ibrahima Namaiwa, activiste et consultant indépendant nigérien, est revenu sur les déclarations du président nigérien, qui a fustigé ce stratagème de Paris visant à reconquérir l'Afrique.

Retrouvez également dans cette émission: - Ibrahima Aboubacar Salou, juriste, analyste politique et consultant nigérien sur le même sujet.- Fidèle Goundjika, homme politique centrafricain sur l'importance des célébrations du 9 mai. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

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