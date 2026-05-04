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Vers une union des élites nationales contre les élites atlantistes?
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Dans cette émission de Sans Détour, Karine Bechet et Kamal Louadj font le point sur l’actualité géopolitique: visite en Russie du ministre iranien des Affaires... 04.05.2026, Sputnik Afrique
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Vers une union des élites nationales contre les élites atlantistes?
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Dans cette émission de Sans Détour, Karine Bechet et Kamal Louadj font le point sur l’actualité géopolitique: visite en Russie du ministre iranien des Affaires étrangères, présence le 9 mai de dirigeants étrangers à Moscou, rejet par la Russie des propositions atlantistes de l’ambassadeur français et cette mythique "Europe de la défense".
Selon Karine Bechet, la visite en Russie du ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi est sans équivoque:Et comme le rappelle Karine Bechet:La "logique" atlantiste est inverse à la logique politique, comme l’explique Karine Bechet, au sujet de la demande faite à l’Iran de cesser de se défendre:Sur fond de 9 mai, les élites atlantistes se crispent, car c’est un symbole qui les dérange profondément:L’Europe de la Défense n’est pas réellement posée par les traités européens et, selon Karine Bechet, elle sera difficile à mettre en place:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
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Vers une union des élites nationales contre les élites atlantistes?
Dans cette émission de Sans Détour, Karine Bechet et Kamal Louadj font le point sur l’actualité géopolitique: visite en Russie du ministre iranien des Affaires étrangères, présence le 9 mai de dirigeants étrangers à Moscou, rejet par la Russie des propositions atlantistes de l’ambassadeur français et cette mythique "Europe de la défense".
Selon Karine Bechet, la visite en Russie du ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi est sans équivoque:
"En venant discuter dans ce contexte-là en Russie justement de la coopération et du soutien de la Russie à l'Iran, l'Iran a démonstrativement fait son entrée dans ce conflit géopolitique. Puisque nous avons le front iranien de cette guerre générale, comme nous avons le front ukrainien, comme il est à risquer peut-être l'ouverture d'autres fronts. En tout cas, ce sont deux fronts d'une même guerre: celle des élites atlantistes contre les élites nationales".
Et comme le rappelle Karine Bechet:
"La présence d'une base militaire dans un pays n'a jamais protégé ce pays. Elle a simplement fait de ce pays une cible militaire légitime et avec les centaines de bases militaires qu'ils ont dans le monde et la velléité agressive et guerrière des États-Unis, tous ces pays où il y a des bases militaires sont objectivement en danger actuellement. Ça aussi, les élites nationales devraient peut-être se poser la question".
La "logique" atlantiste est inverse à la logique politique, comme l’explique Karine Bechet, au sujet de la demande faite à l’Iran de cesser de se défendre:
"Quand un pays est agressé par des Atlantistes, même si c'est lui qui est l'agressé, c'est à lui, en fait, de céder. En quelque sorte, il doit capituler pour permettre la victoire de ces élites atlantistes".
Sur fond de 9 mai, les élites atlantistes se crispent, car c’est un symbole qui les dérange profondément:
"Nous voyons cette remise en cause aujourd'hui du rôle joué par l'Armée rouge, afin de discréditer historiquement l'URSS et aujourd'hui la Russie, puisque la Russie pour l’Occident aujourd'hui c'est l'ennemi. Donc il faut qu'il y ait un monopole occidental de la victoire, ce qui permet de reconstruire l'histoire. Et quand vous reconstruisez l'Histoire, vous influencez l'avenir. Le but, c'est l'effacement politique de la Russie".
L’Europe de la Défense n’est pas réellement posée par les traités européens et, selon Karine Bechet, elle sera difficile à mettre en place:
"Si l'on reprend justement cet article 42-7 du traité de l'Union européenne, il est clairement précisé que la question de l'engagement et de la coopération justement dans le domaine de la défense, c'est-à-dire en cas d'agression, doit être conforme à ce qui est prévu dans le cadre de l'OTAN, qui demeure pour les États membres le fondement de leur défense collective et le cadre de sa mise en œuvre. Autrement dit, la défense collective au niveau européen, selon les traités européens, n'est comprise que dans le cadre de l'OTAN".
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