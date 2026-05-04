https://fr.sputniknews.africa/20260504/vers-une-union-des-elites-nationales-contre-les-elites-atlantistes-1085496751.html

Vers une union des élites nationales contre les élites atlantistes?

Vers une union des élites nationales contre les élites atlantistes?

Sputnik Afrique

Dans cette émission de Sans Détour, Karine Bechet et Kamal Louadj font le point sur l’actualité géopolitique: visite en Russie du ministre iranien des Affaires... 04.05.2026, Sputnik Afrique

2026-05-04T17:52+0200

2026-05-04T17:52+0200

2026-05-04T17:52+0200

sans détour

podcasts

otan

politique

russie

iran

états-unis

conflit ukrainien

union européenne (ue)

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/05/04/1085497377_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ab212e155120d149392c4e99a7ed3313.jpg

Vers une union des élites nationales contre les élites atlantistes? Sputnik Afrique Dans cette émission de Sans Détour, Karine Bechet et Kamal Louadj font le point sur l’actualité géopolitique: visite en Russie du ministre iranien des Affaires étrangères, présence le 9 mai de dirigeants étrangers à Moscou, rejet par la Russie des propositions atlantistes de l’ambassadeur français et cette mythique "Europe de la défense".

Selon Karine Bechet, la visite en Russie du ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi est sans équivoque:Et comme le rappelle Karine Bechet:La "logique" atlantiste est inverse à la logique politique, comme l’explique Karine Bechet, au sujet de la demande faite à l’Iran de cesser de se défendre:Sur fond de 9 mai, les élites atlantistes se crispent, car c’est un symbole qui les dérange profondément:L’Europe de la Défense n’est pas réellement posée par les traités européens et, selon Karine Bechet, elle sera difficile à mettre en place:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

russie

iran

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Karine Bechet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg

Karine Bechet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Karine Bechet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg

podcasts, otan, politique, russie, iran, états-unis, conflit ukrainien, union européenne (ue), аудио