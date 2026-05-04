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Prêt de l’UE pour Kiev: Un choix dramatique, pour éviter la faillite, on se précipite vers la guerre
Prêt de l’UE pour Kiev: Un choix dramatique, pour éviter la faillite, on se précipite vers la guerre
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Dans ce numéro de L’Afrique en marche, Karel Vereycken, directeur de la publication du journal Nouvelle Solidarité à Paris, explique pourquoi et comment l’UE... 04.05.2026, Sputnik Afrique
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Prêt de l’UE pour Kiev: Un choix dramatique, pour éviter la faillite, on se précipite vers la guerre
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Dans ce numéro de L’Afrique en marche, Karel Vereycken, directeur de la publication du journal Nouvelle Solidarité à Paris, explique pourquoi et comment l’UE, qui manque de moyens financiers, a décidé d’un prêt de 90 milliards d’euros pour l’Ukraine.
Karel Vereycken explique que cette aide aurait pu être conditionnée à un règlement pacifique du conflit afin de financer la reconstruction de l’Eurasie, mais que, pour éviter la faillite, on se précipite vers une guerre à crédit, transformant le "plan Marshall" en un outil de guerre plutôt qu’en instrument de paix. Un "reset" du système financier mondial s’impose pour désamorcer la situation géopolitique.L’expert souligne que, faute de consentement populaire, la "menace imminente" d’une guerre de haute intensité contre la Russie sert de narratif pour inciter les Européens à payer:► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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Prêt de l’UE pour Kiev: Un choix dramatique, pour éviter la faillite, on se précipite vers la guerre
11:07 04.05.2026 (Mis à jour: 11:07 07.05.2026)
Dans ce numéro de L’Afrique en marche, Karel Vereycken, directeur de la publication du journal Nouvelle Solidarité à Paris, explique pourquoi et comment l’UE, qui manque de moyens financiers, a décidé d’un prêt de 90 milliards d’euros pour l’Ukraine.
Karel Vereycken explique que cette aide aurait pu être conditionnée à un règlement pacifique du conflit afin de financer la reconstruction de l’Eurasie, mais que, pour éviter la faillite, on se précipite vers une guerre à crédit, transformant le "plan Marshall" en un outil
de guerre plutôt qu’en instrument de paix. Un "reset" du système financier
mondial s’impose pour désamorcer la situation géopolitique.
L’expert souligne que, faute de consentement populaire, la "menace imminente" d’une guerre de haute intensité contre la Russie sert de narratif pour inciter les Européens à payer:
Tout accord de paix serait un désastre.
L’administration américaine a envenimé la crise en Ukraine depuis 1991, en particulier depuis 2014.
L’Europe, cherchant désespérément à exister, s’est engouffrée dans un conflit créé par les Anglo-Américains, au risque d’un conflit nucléaire.
"Le prétendu programme de 90 milliards d’aide à l’Ukraine est une vaste escroquerie opérée par les mêmes méthodes de Hjalmar Schacht, le ministre de l’économie d’Adolf Hitler. [ ] La Commission européenne n’a pas d’argent en caisse. Elle crée des euro-obligations et émettra des produits dérivés pour lever des fonds qu’elle prêtera à l’Ukraine qui, au mieux viendra faire son shopping en Europe. Et elle remboursera avec des réparations de guerre alors qu’elle refuse de signer la paix!", a affirmé Karel Vereycken.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!