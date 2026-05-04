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Prêt de l’UE pour Kiev: Un choix dramatique, pour éviter la faillite, on se précipite vers la guerre

Prêt de l’UE pour Kiev: Un choix dramatique, pour éviter la faillite, on se précipite vers la guerre

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Dans ce numéro de L’Afrique en marche, Karel Vereycken, directeur de la publication du journal Nouvelle Solidarité à Paris, explique pourquoi et comment l’UE... 04.05.2026, Sputnik Afrique

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Prêt de l’UE pour Kiev: Un choix dramatique, pour éviter la faillite, on se précipite vers la guerre Sputnik Afrique Dans ce numéro de L’Afrique en marche, Karel Vereycken, directeur de la publication du journal Nouvelle Solidarité à Paris, explique pourquoi et comment l’UE, qui manque de moyens financiers, a décidé d’un prêt de 90 milliards d’euros pour l’Ukraine.

Karel Vereycken explique que cette aide aurait pu être conditionnée à un règlement pacifique du conflit afin de financer la reconstruction de l’Eurasie, mais que, pour éviter la faillite, on se précipite vers une guerre à crédit, transformant le "plan Marshall" en un outil de guerre plutôt qu’en instrument de paix. Un "reset" du système financier mondial s’impose pour désamorcer la situation géopolitique.L’expert souligne que, faute de consentement populaire, la "menace imminente" d’une guerre de haute intensité contre la Russie sert de narratif pour inciter les Européens à payer:► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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