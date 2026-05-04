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Les USA prévoient de déployer un dispositif militaire dans le détroit d'Ormuz - CENTCOM

Les USA prévoient de déployer un dispositif militaire dans le détroit d'Ormuz - CENTCOM

Sputnik Afrique

Les USA prévoient de déployer des avions, des destroyers et 15.000 soldats pour dégager les navires dans le détroit d'Ormuz - le CENTCOM. 04.05.2026, Sputnik Afrique

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Cette opération, nommée "Project Freedom", a été annoncée la veille par Donald Trump. Elle devrait débuter lundi matin. L'initiative concernant le détroit d'Ormuz n'inclura pas nécessairement l'escorte de navires commerciaux par la marine US, selon un média américain. L'Iran considérera toute ingérence américaine dans la réglementation maritime en vigueur comme une violation du cessez-le-feu, a déclaré le parlement iranien.

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