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La Défense russe annonce un cessez-le-feu pour les 8-9 mai en l’honneur de la Journée de la Victoire
La Défense russe annonce un cessez-le-feu pour les 8-9 mai en l’honneur de la Journée de la Victoire
Sputnik Afrique
Le ministère russe de la Défense annonce un cessez-le-feu pour les 8 et 9 mai en l’honneur de la Journée de la Victoire 04.05.2026, Sputnik Afrique
2026-05-04T19:44+0200
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Principales déclarations: 🟠 Les forces armées russes prendront toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des festivités. 🟠 En annonçant ce cessez-le-feu, la Russie s'attend à ce que l’Ukraine fasse de même. 🟠 Le ministère attire l’attention sur la déclaration faite à Erevan par le chef du régime de Kiev, qui contenait des menaces de frapper Moscou le 9 mai. 🟠En cas de tentative de l’Ukraine de mettre à exécution ses plans criminels visant à perturber les célébrations de la Victoire, les forces armées russes mèneront une frappe de représailles contre le centre de Kiev. 🟠 Bien qu’elle en ait la capacité, la Russie s’est abstenue jusqu’à présent de frapper le centre de Kiev pour des raisons humanitaires.
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La Défense russe annonce un cessez-le-feu pour les 8-9 mai en l’honneur de la Journée de la Victoire
Le ministère russe de la Défense annonce un cessez-le-feu pour les 8 et 9 mai en l’honneur de la Journée de la Victoire
Principales déclarations:
🟠 Les forces armées russes prendront toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des festivités.
🟠 En annonçant ce cessez-le-feu, la Russie s'attend à ce que l’Ukraine fasse de même.
🟠 Le ministère attire l’attention sur la déclaration faite à Erevan par le chef du régime de Kiev, qui contenait des menaces de frapper Moscou le 9 mai.
🟠En cas de tentative de l’Ukraine de mettre à exécution ses plans criminels visant à perturber les célébrations de la Victoire, les forces armées russes mèneront une frappe de représailles contre le centre de Kiev.
🟠 Bien qu’elle en ait la capacité, la Russie s’est abstenue jusqu’à présent de frapper le centre de Kiev pour des raisons humanitaires.