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Cyrille de Lattre: "Les élites européennes ont besoin d’un ennemi"

Cyrille de Lattre: "Les élites européennes ont besoin d’un ennemi"

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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Cyrille de Lattre, ancien commandant de bord et spécialiste en aéronautique militaire, analyse les déclarations... 04.05.2026, Sputnik Afrique

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Cyrille de Lattre: "Les élites européennes ont besoin d’un ennemi" Sputnik Afrique Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Cyrille de Lattre, ancien commandant de bord et spécialiste en aéronautique militaire, analyse les déclarations d’Emmanuel Macron, quant à des exercices en Europe de l’Est visant à simuler des tirs d’armes nucléaires sur la Russie et la Biélorussie.

Comme le rappelle Cyrille de Lattre, la Russie a modifié sa doctrine de défense, qui lui permet désormais de répondre non seulement envers le pays lançant la frappe, mais également envers celui ayant porté assistance:Pour Cyrille de Lattre, cela s’inscrit dans le cadre d’une expansion de la dissuasion nucléaire française à l’Europe:Au-delà de la rhétorique en Europe de la "menace russe", selon Cyrille de Lattre, les élites ne sont pas dupes, mais ont besoin d’un ennemi en la Russie:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

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