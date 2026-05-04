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"Aujourd’hui, la raison du droit est remplacée par la force des armes"
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Dans cette émission de Sans Détour, François Deloche, juriste international, revient sur les dérives du droit international sur fond de guerres en Iran et en... 04.05.2026, Sputnik Afrique
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"Aujourd’hui, la raison du droit est remplacée par la force des armes"
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Dans cette émission de Sans Détour, François Deloche, juriste international, revient sur les dérives du droit international sur fond de guerres en Iran et en Ukraine.
La culture juridique est le reflet d’une culture politique, d’une civilisation. Comme le souligne François Deloche:Le problème de la remise en cause du droit international tire sa source dans les hommes, dans les élites:Pour François Deloche, nous nous dirigeons vers une partition du Monde, qui conduira à une reconfiguration du droit international:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
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"Aujourd’hui, la raison du droit est remplacée par la force des armes"
Dans cette émission de Sans Détour, François Deloche, juriste international, revient sur les dérives du droit international sur fond de guerres en Iran et en Ukraine.
La culture juridique est le reflet d’une culture politique, d’une civilisation. Comme le souligne François Deloche:
"Beaucoup de pays considèrent qu'il y a un cadre général au droit, et que le cadre au droit international en l'occurrence, et qu'à l'intérieur de celui-ci, vous pouvez discuter, interpréter, tenter de faire évoluer les normes, mais vous ne pouvez pas du jour au lendemain tout casser. Or, il y a aujourd'hui Israël et les États-Unis, qui disent: le cadre, il n'est pas pour moi, je ne l'applique pas. C'est un peu cavalier, mais c'est ça. La Russie est beaucoup plus traditionaliste et respectueuse du droit, elle respecte le cadre".
Le problème de la remise en cause du droit international tire sa source dans les hommes, dans les élites:
"Aujourd'hui, l'élite a décidé, dans certains cas, de ne pas respecter. Donc c'est une question de mentalité, c'est une question d'opportunisme. Je crois, globalement surtout dans le système occidental, peut-être moins dans les systèmes asiatiques, au moins pour l'instant, ou russe, on est passé d'un glissement de l'intérêt commun, donc de l’intérêt de la nation, à un intérêt privé, et quand on passe à un intérêt privé, alors on cultive et on met en avant d'abord l'immédiateté".
Pour François Deloche, nous nous dirigeons vers une partition du Monde, qui conduira à une reconfiguration du droit international:
"Il va y avoir deux groupes, plus ou moins opposés. On va simplifier : l’Occident contre le reste du monde, tel qu'on le définit généralement. Et il y aura deux régions, économiques et juridiques, et à l'intérieur de chacune de ces régions juridiques, il y aura un droit international qui va régler les rapports à l'intérieur de ces régions. Et puis il y aura une volonté commune des deux groupes, qui sera de dire: bon, on va quand même organiser des passerelles entre les deux groupes. Et ça, ce sera le nouveau droit international, qui est un droit "super-" international".
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