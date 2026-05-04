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"Aujourd’hui, la raison du droit est remplacée par la force des armes"

"Aujourd’hui, la raison du droit est remplacée par la force des armes"

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Dans cette émission de Sans Détour, François Deloche, juriste international, revient sur les dérives du droit international sur fond de guerres en Iran et en... 04.05.2026, Sputnik Afrique

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"Aujourd’hui, la raison du droit est remplacée par la force des armes" Sputnik Afrique Dans cette émission de Sans Détour, François Deloche, juriste international, revient sur les dérives du droit international sur fond de guerres en Iran et en Ukraine.

La culture juridique est le reflet d’une culture politique, d’une civilisation. Comme le souligne François Deloche:Le problème de la remise en cause du droit international tire sa source dans les hommes, dans les élites:Pour François Deloche, nous nous dirigeons vers une partition du Monde, qui conduira à une reconfiguration du droit international:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

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