https://fr.sputniknews.africa/20260503/lafrique-du-sud-expedie-sa-premiere-cargaison-vers-la-chine-avec-un-tarif-douanier-zero--1085469113.html
L'Afrique du Sud expédie sa première cargaison vers la Chine avec un "tarif douanier zéro"
L'Afrique du Sud expédie sa première cargaison vers la Chine avec un "tarif douanier zéro"
Sputnik Afrique
24 tonnes de pommes sud-africaines ont été dédouanées et sont destinées aux supermarchés et marchés de gros chinois, écrivent les médias locaux. 03.05.2026, Sputnik Afrique
2026-05-03T08:00+0200
2026-05-03T08:00+0200
2026-05-03T08:00+0200
afrique du sud
chine
douane
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/01/1c/1045145908_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_f98895c3a6f305ceaeeea9794a05db58.jpg
24 tonnes de pommes sud-africaines ont été dédouanées et sont destinées aux supermarchés et marchés de gros chinois, écrivent les médias locaux. Comme le taux de droits de douane appliqué à ces fruits sud-africains est passé de 10 % à zéro, cela renforcerait ainsi leur compétitivité sur le marché chinois, selon la press
afrique du sud
chine
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/01/1c/1045145908_129:0:2858:2047_1920x0_80_0_0_f460b969f4d37cf290c6f36db1466faa.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
afrique du sud, chine, douane
afrique du sud, chine, douane
L'Afrique du Sud expédie sa première cargaison vers la Chine avec un "tarif douanier zéro"
24 tonnes de pommes sud-africaines ont été dédouanées et sont destinées aux supermarchés et marchés de gros chinois, écrivent les médias locaux.
Comme le taux de droits de douane appliqué à ces fruits sud-africains est passé de 10 % à zéro, cela renforcerait ainsi leur compétitivité sur le marché chinois, selon la press