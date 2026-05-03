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L'Afrique du Sud expédie sa première cargaison vers la Chine avec un "tarif douanier zéro"

L'Afrique du Sud expédie sa première cargaison vers la Chine avec un "tarif douanier zéro"

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24 tonnes de pommes sud-africaines ont été dédouanées et sont destinées aux supermarchés et marchés de gros chinois, écrivent les médias locaux. 03.05.2026, Sputnik Afrique

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24 tonnes de pommes sud-africaines ont été dédouanées et sont destinées aux supermarchés et marchés de gros chinois, écrivent les médias locaux. Comme le taux de droits de douane appliqué à ces fruits sud-africains est passé de 10 % à zéro, cela renforcerait ainsi leur compétitivité sur le marché chinois, selon la press

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