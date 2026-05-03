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L'Afrique du Sud expédie sa première cargaison vers la Chine avec un "tarif douanier zéro"
L'Afrique du Sud expédie sa première cargaison vers la Chine avec un "tarif douanier zéro"
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24 tonnes de pommes sud-africaines ont été dédouanées et sont destinées aux supermarchés et marchés de gros chinois, écrivent les médias locaux. 03.05.2026, Sputnik Afrique
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24 tonnes de pommes sud-africaines ont été dédouanées et sont destinées aux supermarchés et marchés de gros chinois, écrivent les médias locaux. Comme le taux de droits de douane appliqué à ces fruits sud-africains est passé de 10 % à zéro, cela renforcerait ainsi leur compétitivité sur le marché chinois, selon la press
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L'Afrique du Sud expédie sa première cargaison vers la Chine avec un "tarif douanier zéro"

08:00 03.05.2026
CC BY 2.0 / Nenad Stojkovic / Fresh red apple closeup.Une pomme rouge (image d'illustration)
Une pomme rouge (image d'illustration) - Sputnik Afrique, 1920, 03.05.2026
CC BY 2.0 / Nenad Stojkovic / Fresh red apple closeup.
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24 tonnes de pommes sud-africaines ont été dédouanées et sont destinées aux supermarchés et marchés de gros chinois, écrivent les médias locaux.
Comme le taux de droits de douane appliqué à ces fruits sud-africains est passé de 10 % à zéro, cela renforcerait ainsi leur compétitivité sur le marché chinois, selon la press
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