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Sanctions antirusses: "L'Union européenne court à une crise économique d'une immense gravité"

Sanctions antirusses: "L'Union européenne court à une crise économique d'une immense gravité"

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Dans cet épisode de l’Afrique en marche, Georges Renard-Kuzmanovic, rédacteur en chef du média en ligne Fréquence Populaire en France, explique pourquoi le 20e... 02.05.2026, Sputnik Afrique

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Sanctions antirusses: "L'Union européenne court à une crise économique d'une immense gravité" Sputnik Afrique Dans cet épisode de l’Afrique en marche, Georges Renard-Kuzmanovic, rédacteur en chef du média en ligne Fréquence Populaire en France, explique pourquoi le 20e paquet de sanctions antirusses décidées par l’Union européenne est coup d’épée dans l’eau. "Depuis 2014, l’impact des sanctions occidentales contre la Russie est quasiment anecdotique".

Georges Renard-Kuzmanovic a affirmé que, malgré l'impact anecdotique des sanctions occidentales contre la Russie depuis 2014, le 20e paquet de sanctions décidé par l’UE vise à la forcer à négocier selon les conditions de Kiev et de Zelensky, ce qui équivaut à une capitulation russe. Selon lui, cela n’a pas de sens, la Russie ayant bien résisté aux sanctions tout en progressant militairement au prix d’un coût humain colossal pour les Ukrainiens.Il a souligné une coordination évidente entre la politique économique de l’UE et les actions de l’Otan en Ukraine, notant que certains tirs contre la Russie ont coïncidé avec l’annonce des sanctions. Cependant, en Europe, seul un petit groupe néoconservateur et atlantiste y prête attention; pour la majorité des citoyens, c’est un non-événement face au conflit au Moyen-Orient.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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